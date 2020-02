« Les députés LREM ? Une armée de droïdes avec une calculatrice à la place du c?ur. »

Rincé, Adrien Quatennens l'est. Des jours maintenant qu'au sein de la commission spéciale retraite à l'Assemblée nationale il se charge, avec Jean-Luc Mélenchon, de croiser le fer avec la majorité et de tenter de ralentir au maximum le processus législatif. Mais le jeune député de La France insoumise, installé à la tête du mouvement en juin dernier, revendique plus que jamais, malgré son stoïcisme, la radicalité avec laquelle ses camarades et lui s'opposent à Emmanuel Macron et à la politique du gouvernement. L'obstruction parlementaire engendrée par les 19 000 amendements ( !) de LFI : assumée ! Les violences et messages de haine en direction du chef de l'État : une conséquence de sa gestion de crise ! Plus encore que sur les retraites, le jeune loup Insoumis raille « l'armée de droïdes » de LREM qui a refusé de voter le non-prolongement de la durée du deuil en cas de décès de son enfant et s'en prend aux figures de la gauche qui ont montré toute leur ambiguïté dans l'affaire Mila. Entretien.Lire aussi : Adrien Quatennens, le Monsieur Propre des InsoumisLe Point : Mercredi soir, en commission spéciale pour la réforme des retraites, on vous a vu passablement énervé. Pourquoi atteint-on ce degré de tension ?Adrien Quatennens : Je perds rarement mon calme, mais mercredi soir, c'en était trop ! Le sentiment d'être pris pour des idiots a envahi depuis plusieurs mois les Français. C'est le tour des parlementaires ! Je...