LES DÉPUTÉS DE LA CDU SOUTIENNENT LE COMPROMIS SUR LA 5G BERLIN (Reuters) - Les députés de la CDU, ont approuvé un projet de compromis sur le déploiement de la 5G en Allemagne qui recommande de durcir la surveillance des équipementiers étrangers sans pour autant interdire formellement le chinois Huawei, a-t-on appris mardi auprès de plusieurs sources. Le document a été élaboré par les chefs de file de la CDU soucieux d'apporter des réponses aux parlementaires hostiles à l'octroi de contrats au chinois Huawei, accusé par les Etats-Unis d'espionner pour le compte de Pékin. Les députés conservateurs étaient divisés sur l'attitude à adopter devant une proposition des sociaux-démocrates du SPD, partenaires de gouvernement de la CDU-CSU, qui souhaitent exclure le spécialiste chinois des équipements de réseaux du marché allemand de la 5G, la nouvelle génération de téléphonie mobile. Ce dossier doit être abordé lors du sommet européen prévu en mars à Bruxelles et Berlin entend organiser un sommet Chine-Europe lorsque l'Allemagne prendra, en juillet, la présidence de l'Union européenne pour six mois. Le déploiement de la 5G est devenu un enjeu géopolitique en raison de l'importance prise par Huawei sur le marché des équipements de réseaux. Washington a inscrit le groupe chinois sur une liste noire d'entreprises susceptibles de menacer la sécurité nationale et exhorte ses alliés à ne pas se fournir auprès de lui pour construire leurs réseaux 5G. Tous clients de Huawei, les opérateurs allemands ont prévenu qu'interdire le groupe chinois de participer au déploiement de la 5G entraînerait d'importants retards et coûterait des milliards d'euros. (Andreas Rinke, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

