Les députés condamnent l'antisionisme

Et un caillou de plus dans la chaussure des marcheurs ! Après l'immigration ou la loi « anti casseurs », c'est la lutte contre l'antisémitisme qui crée des remous au sein de la majorité. En cause : la proposition de résolution - laquelle, contrairement à une proposition de loi, n'est pas contraignante -- portée par Sylvain Maillard, député LREM de Paris.L'objet de ce texte ? Affirmer que l'antisionisme est l'une des formes de l'antisémitisme. « Une définition inspirée de celle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste », a souligné Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Une définition adoptée déjà par vingt pays dont 16 Etats de l'Union européenne.Cette résolution a pris une teneur particulière, ce mardi, alors que 107 tombes du cimetière juif alsacien de Westhoffen (Bas-Rhin), non loin de Strasbourg, étaient l'objet de profanations dans l'après-midi. Des inscriptions antisémites, essentiellement des croix gammées, y ont été retrouvées. « Cette découverte intervient alors que des tags antisémites avaient déjà été constatés dans la matinée dans la commune de Schaffhouse-sur-Zorn », à une vingtaine de kilomètres de Westhoffen, a indiqué la préfecture. La gendarmerie enquête dans le cimetière profané. Westhoffen (Bas-Rhin), le 3 décembre. Des inscriptions antisémites, essentiellement des croix gammées, ont été retrouvées sur les tombes./AFP/Préfecture du Bas-Rhin « Il est dangereux de hiérarchiser les racismes »Or, c'est dans un hémicycle clairsemé que cette résolution a été discutée puis soumise au vote. Sur 577 députés au total, 269 seulement ont voté. Signe du malaise notamment au sein de la majorité. Au final, la résolution a bel et bien été votée mais seulement par 154 voix favorables. Et surtout grâce au soutien des Républicains (46 pour). Si l'UDI et Agir ont également voté « pour », le MoDem (5 pour et 5 contre) et ...