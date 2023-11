Les députés approuvent une aide d'urgence pour l'agriculture bio

Les députés ont approuvé lundi la mise en place d'une aide d'urgence de 271 millions d'euros pour soutenir l'agriculture bio, en adoptant contre l'avis du gouvernement un amendement transpartisan.

L'amendement a été approuvé par 25 voix pour (20 contre), dans le cadre de l'examen du volet dépenses du projet de loi de finances 2024. Mais il est peu probable qu'il demeure dans la copie finale du gouvernement, qui peut choisir les amendements qu'il souhaite lorsqu'il fait adopter un texte financier via le 49.3, ce qui sera vraisemblablement une nouvelle fois le cas.

Quarante-six députés issus de sept groupes de l'Assemblée nationale, dont Renaissance et le MoDem qui appartiennent à la majorité, avaient cosigné le texte, qui demande "271 millions d'euros pour combler les pertes des filières" lait, porc, grandes cultures et fruits et légumes sur 2023.

Cette situation conduit "à des volontés de déconversion importantes", a mis en garde le député du Gers David Taupiac (Liot).

Sans contester l'existence d'une "crise" du bio, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a souligné qu'il s'agissait d'une crise de la "demande", qu'il s'agit de soutenir notamment par la commande publique, comme le fait l'Etat à hauteur de 100 millions d'euros.