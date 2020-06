Les dépenses de santé de retour fin mai au "niveau d'avant confinement" (Assurance maladie)

Stoppées net mi-mars et restées "au plancher" en avril, les dépenses de santé ont rebondi en mai, retrouvant même "à la fin du mois leur niveau d'avant confinement", avec toujours plus d'arrêts de travail et mois de remboursements de soins que la normale, à indiqué mardi l'Assurance maladie.

Le creux de la vague est passé pour les "soins de ville", même si la plupart des professions restent sous la ligne de flottaison, comme les dentistes, dont les remboursements étaient encore en recul de 41% par rapport à mai 2019 (contre -94% en avril), précise la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) dans un communiqué.

Les kinés (-56%), les médecins spécialistes (-29%), les généralistes (-14%), les laboratoires de biologie médicale (-9%) et les pharmaciens (-2%) sont également remontés, plus ou moins vite, vers la surface.

Peu d'amélioration en revanche pour les transports sanitaires (-33%) et les établissement de santé privés (-23%), alors que les hôpitaux publics (+4%) et les infirmiers (+2%) sont restés à flot durant toute la crise sanitaire.

Dans l'ensemble, ces dépenses "ont augmenté de façon continue" de fin avril à fin mai, mais restent à "des niveaux encore inférieurs à ceux observés avant le confinement".

A l'inverse, les indemnités journalières "sont encore assez largement au-dessus de leurs niveaux" antérieurs (+79%), après leur explosion en avril (+87%) du fait des nombreux arrêts maladie pour garde d'enfant ou pour les personnes "vulnérables" au coronavirus.

Dans l'ensemble, les dépenses (corrigées des variations saisonnières) ont reculé de 1,7% par rapport à mai 2019. La tendance sur douze mois a ralenti à 1,6%, contre 3,1% en février.