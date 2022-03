Les départs de jeunes à l'étranger, une "perte sèche", selon Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a estimé jeudi que les départs de jeunes diplômés pour l'étranger constituaient une "double perte sèche" pour l'économie française.

"Selon certaines études, 80% de nos jeunes envisagent de partir à l'étranger si on leur proposait un travail ou un travail plus rémunérateur", a-t-elle indiqué devant l'Union des entreprises de proximité (U2P), qui regroupe artisans et professions libérales.

"Je ne peux pas me résoudre à cette issue car pardon, les études ça coûte cher à la collectivité, et donc le départ d'un jeune formé, c'est une perte sèche pour notre économie, même une double perte sèche, une perte en capital humain et une perte de recettes", a déclaré Marine Le Pen, ajoutant que le coût "des jeunes qui s'expatrient se chiffre en milliards".

"C'est pour cela que j'ai voulu proposer cette mesure forte de suppression de l'impôt sur le revenu des jeunes de moins de 30 ans", a-t-elle justifié.

"Je veux que les jeunes travaillent en France, fondent leur famille en France, habitent en France, investissent en France, bref vivent en France", a-t-elle martelé.

La candidate du Rassemblement national souhaite en outre "aller dans le sens de l'augmentation massive de l'apprentissage et de l'alternance".

"Nous avons réussi à faire de l'apprentissage la voie d'excellence d'entrée sur le monde du travail, nous voulons continuer exactement dans la même direction", a expliqué avant elle le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui représentait le candidat Emmanuel Macron.

"Le coeur du problème qui reste à régler dans les cinq prochaines années c'est l'adéquation entre la formation des jeunes et vos besoins à vous, entrepreneurs", a lancé le ministre de l'économie aux membres de la direction de l'U2P.

Cette adéquation doit être "beaucoup plus forte" et "ça passe par un accès plus rapide des jeunes au monde du travail", a-t-il ajouté.

"Les lycées professionnels - je ne vais pas dévoiler ce que le président de la république va dire dans quelques instants - seront au coeur de la transformation du système éducatif que nous voulons porter pour le prochain quinquennat", a indiqué Bruno Le Maire avant la présentation par Emmanuel Macron de son programme dans l'après-midi.

"Le lycée professionnel doit être une voie d'excellence, doit être vu comme une voie d'excellence", a insisté le ministre de l'Economie.