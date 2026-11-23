Les démocrates lancent la course à 2028 après leur triomphe aux élections de mi-mandat

Gavin Newsom avec Cory Booker à Washington, le 17 novembre 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Les démocrates ont donné lundi le coup d'envoi de la course à la Maison Blanche, annonçant l'organisation de 12 débats afin de choisir le candidat du parti pour l'élection présidentielle américaine de 2028.

Le premier est prévu en juin, ouvrant la voie à ce qui pourrait être une course très disputée pour affronter le candidat républicain qui succèdera au président Donald Trump, lequel ne peut plus prétendre à un nouveau mandat.

Les démocrates disposent par ailleurs de la plus large majorité depuis 1992 à la Chambre des représentants après leur éclatante victoire aux élections de mi-mandat.

Le parti "est passé à l'offensive après nos victoires historiques aux élections de mi-mandat, et le Comité national démocrate (DNC) maintient la pression à l'approche de l'échéance électorale de 2028", a déclaré son président, Ken Martin.

Les démocrates organiseront cinq débats en 2027 et sept en 2028, le dernier se déroulant en mars avant l'élection présidentielle prévue en novembre.

Nombreux prétendants

Ces débats sont une étape importante de la longue route vers la Maison Blanche dans le cadre de la série de primaires qui permettra de désigner le candidat démocrate.

Selon les nouvelles règles annoncées lundi, les candidats qui souhaitent participer aux débats devront s'engager à dénoncer les dépenses effectuées en leur faveur par des organisations extérieures.

Cela permet de limiter l'influence de riches donateurs et de ce qui est appelé "argent occulte", soit la possibilité pour certains groupes de pression et associations de lever d'énormes sommes d'argent sans devoir révéler leur provenance, pour ensuite les dépenser en faveur d'un candidat.

Cette mesure répond à une demande formulée depuis longtemps par l'aile gauche du parti.

Certains débats pourraient être répartis sur deux soirées si le nombre de candidats était élevé.

Aucun poids lourd du parti n'a pour l'instant annoncé sa candidature.

Gavin Newsom, Josh Shapiro et Andy Beshear, respectivement gouverneurs de Californie, de Pennsylvanie et du Kentucky, font partie de la liste des potentiels candidats.

Parmi les autres noms évoqués figurent également l'ancienne vice-présidente et candidate malheureuse en 2024 Kamala Harris, l'ancien ministre des Transports Pete Buttigieg et la députée de l'aile gauche Alexandria Ocasio-Cortez.

Le sénateur de Géorgie Jon Ossoff, étoile montante du parti, est également parfois cité, tout comme le sénateur du New Jersey Cory Booker.

La multitude de candidats potentiels reflète les débats au sein du parti sur la direction à prendre après la réélection de Donald Trump en 2024, les démocrates modérés et ceux de l'aile gauche proposant des visions différentes en vue de 2028.

Majorité historique

Les démocrates cherchent surtout à capitaliser sur leur écrasante victoire aux élections de mi-mandat.

À la Chambre des représentants, le parti a remporté au moins 258 sièges sur 435 après l'élection en Caroline du Nord de leur candidat dans l'un des ultimes duels.

Ils obtiennent donc leur plus large majorité depuis 1992, alors que plusieurs scrutins n'ont toujours pas de vainqueur.

Au Sénat, les démocrates contrôleront 56 sièges sur 100 lorsque le nouveau Congrès prendra ses fonctions en janvier.

Les députés démocrates ont désigné la semaine dernière Hakeem Jeffries comme chef de leur prochaine majorité, l'élu new-yorkais étant désormais en passe de devenir le premier président noir de la Chambre.

Les élus noirs devraient également occuper plusieurs postes de premier plan au sein de la Chambre et des commissions parlementaires, tandis que le prochain Sénat comptera sept membres noirs, dont trois femmes - respectivement deux records.

Les démocrates ont fait campagne sur un programme législatif ambitieux, fondé sur la baisse du coût de la vie, un retour sur les coupes dans les dépenses de santé décidées par les républicains et des enquêtes sur des faits présumés de corruption au sein du gouvernement Trump.

Mais leur pouvoir a des limites. Donald Trump conserve encore son droit de veto et la plupart des projets de loi majeurs nécessitent au moins 60 voix au Sénat.