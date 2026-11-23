Les démocrates auront la plus large majorité depuis 1992 à la Chambre des représentants

Le Capitole américain, le 2 novembre 2026 à Washington ( AFP / Jemal COUNTESS )

Les démocrates disposeront de la plus large majorité depuis 1992 à la Chambre des représentants qui prendra ses fonctions début janvier, après la victoire de leur candidat dans l'un des ultimes duels des élections du 3 novembre restant à trancher.

En Caroline du Nord, Chuck Hubbard a détrôné la députée républicaine sortante Virginia Foxx, selon les projections des médias américains CBS News et NBC dimanche soir.

Ce succès assure à son parti au moins 258 sièges sur les 435 députés de la prochaine Chambre.

Aucune des deux formations dominant la vie politique américaine n'avait disposé d'une telle majorité depuis la victoire démocrate aux élections de 1992, l'année de l'accession de Bill Clinton à la présidence des Etats-Unis.

"Les démocrates de la Chambre viennent de décrocher la plus large majorité qu'un parti au Congrès ait jamais détenue ce siècle. BOUM!", s'est félicité leur chef, Hakeem Jeffries, dans un message posté sur X.

Hakeem Jeffries est appelé à devenir en janvier le prochain président de la Chambre des représentants et le premier d'ascendance afro-américaine.

La victoire de Chuck Hubbard en Caroline du Nord a été acquise à l'issue d'un nouveau décompte des voix réclamé par son adversaire républicaine.

M. Hubbard a indiqué dimanche s'être entretenu avec Virginia Foxx qui a "concédé avec élégance" sa défaite. "Je tiens à être le premier à remercier la députée Foxx pour ses décennies de service", a-t-il ajouté sur X.

Pour la première fois depuis 2008, la Caroline du Nord a également élu début novembre au Sénat un autre démocrate, l'ancien gouverneur Roy Cooper.

Quatre derniers sièges de députés restent à attribuer dans la future Chambre: un dans le Minnesota et un dans le Tennessee où les écarts sont encore trop serrés pour désigner les vainqueurs, ainsi que deux sièges en Louisiane pour lesquels un second tour s'avèrera nécessaire en décembre.

Hakeem Jeffries, chef des députés démocrates, appelé à devenir en janvier le prochain président de la Chambre des représentants, le 18 novemrbe 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Les élections de mi-mandat ont viré à la déroute historique pour le parti républicain de Donald Trump, à qui les électeurs ont notamment fait payer leur colère face à l'envolée du coût de la vie aggravé par l'impopulaire guerre contre l'Iran.

Outre la Chambre des représentants, les démocrates ont repris lors du scrutin le contrôle du Sénat, où ils disposeront d'une majorité de 56 sénateurs sur 100.

L'ampleur de ce succès va donner aux adversaires de l'actuel locataire de la Maison Blanche la possibilité de bloquer son programme ou d'ouvrir des enquêtes sur des allégations de corruption durant les deux dernières années de sa présidence.

Hakeem Jeffries a promis mercredi dernier que la prochaine majorité démocrate à la Chambre ferait "rendre des comptes aux escrocs", après deux ans de corruption sans précédent selon lui sous l'administration Trump.

De son côté, le député démocrate Robert Garcia, un élu de Californie qui devrait prendre la tête en janvier d'une puissante commission d'enquête de la Chambre, a adressé une douzaine de lettres exhortant des membres de la famille de Donald Trump, ainsi que des proches conseillers du président américain, à conserver tout document pertinent pour de futures investigations parlementaires.

Les 12 lettres sont adressées notamment à Donald Trump Jr et Eric Trump, fils du président, pour des accusations de conflits d'intérêts liées à leur plateforme financière et de cryptomonnaie, World Liberty Financial.

Jared Kushner, gendre de Donald Trump, est aussi le destinataire de l'une des missives.