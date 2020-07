Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les demi-finalistes du Thiem's 7 sont connus ! Reuters • 09/07/2020 à 23:04









Les demi-finalistes du Thiem's 7 sont connus ! par Matthieu Cointe (iDalgo) Le tournoi d'exhibition de Dominic Thiem se poursuit à Kitzbuhel, en Autriche. Ce jeudi, Roberto Bautista-Agut n'a fait qu'une bouchée de Dennis Novak (6-0, 6-1) et s'est qualifié pour le dernier carré de la compétition. Matteo Berrettini, déjà assuré de terminer premier du groupe B, s'est incliné face à Karen Khachanov dans la dernière rencontre de la journée ([6]6-7, 4-6). Le Russe est éliminé du tournoi. Dominic Thiem a été le seul joueur à finir la phase de poule invaincu. En fin d'après-midi, le 3ème mondial est venu à bout de Jan-Lennard Struff, 6-4, 7-6(3). Cette victoire a permis à Andrey Rublev d'être le dernier participant à atteindre les demies. Le 14ème au classement ATP a lutté jusqu'au bout mais a battu Casper Ruud (6-2, 3-6, 10-4).

