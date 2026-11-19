Le nombre d’Américains ayant déposé une nouvelle demande d’allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui suggère que les conditions du marché du travail sont restées stables, même si certains salariés licenciés ont du mal à trouver de nouvelles opportunités.

La résilience du marché du travail donne à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour se concentrer sur la lutte contre l’inflation , alimentée par la guerre en cours entre les États-Unis et Israël contre l’Iran.

"C’est actuellement un marché de l’emploi caractérisé par un nombre moyen d’embauches et un faible nombre de licenciements", a déclaré Heather Long, économiste en chef chez Navy Federal Credit Union. "La situation reste difficile pour les jeunes Américains qui tentent d’entrer sur le marché du travail, mais elle est plus facile qu’il y a un an."

Le nombre de premières demandes d’allocations chômage au niveau des États a augmenté de 1 000 pour atteindre 203 000 (chiffre corrigé des variations saisonnières) pour la semaine close le 14 novembre, a indiqué le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur 197 000 demandes pour cette semaine. Les demandes oscillaient autour de 200 000, voire en dessous, depuis la mi-septembre.

Quatre États, dont le Texas et la Californie, ont fait état d’une baisse de plus de 1 000 demandes non corrigées la semaine dernière. En revanche, le nombre de demandes dans le Michigan a bondi de 6 095, annulant largement la baisse enregistrée la semaine précédente. Selon les économistes, le lancement par le Michigan, la semaine dernière, d’une nouvelle plateforme en ligne pour le dépôt des demandes d’allocations chômage pourrait expliquer cette hausse.

La moyenne mobile sur quatre semaines des demandes, qui lisse la volatilité d’une semaine à l’autre, a augmenté de 2 000 pour s’établir à 197 750.

Les économistes d’ ont déclaré que la forte croissance des bénéfices, dans un contexte de demande intérieure robuste, ainsi que la réduction de la population active due aux départs à la retraite et au durcissement de la politique d’immigration menée par l’administration Trump, protégeaient les travailleurs des licenciements.

Le taux de chômage est passé de 4,5% en novembre 2025 à 4,1% en octobre de cette année, ce qui laisse entrevoir un resserrement du marché du travail, même si la croissance modérée des salaires suggère le contraire.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine des 27 et 28 octobre , publié mercredi, a révélé que les responsables percevaient le mois dernier un risque croissant de devoir intensifier leurs efforts pour maîtriser l’inflation. Le compte-rendu indiquait également que "beaucoup ont souligné des signes d’un léger resserrement du marché du travail", ajoutant que les décideurs "s’attendaient généralement à ce que les conditions du marché du travail restent stables à court terme et considéraient que les risques à la hausse et à la baisse pesant sur le marché du travail étaient globalement équilibrés".

Initial claims and JOLTS firings

UNE RÉACTION PLUS AGRESSIVE

À Wall Street, les actions évoluaient pour la plupart à la baisse. Le dollar restait stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed , a déclaré mercredi que la banque centrale devait se montrer plus offensive dans sa réponse à l’inflation, qui, selon lui, risque de modifier la perception du public vis-à-vis des prix, et qu’elle devait soit approuver une hausse des taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage lors de sa réunion des 8 et 9 décembre, soit annoncer un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

Lors de sa réunion du mois dernier, la banque centrale a maintenu son taux directeur au jour le jour dans une fourchette de 3,75% à 4,00%. Les marchés financiers ont intégré une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed du mois prochain et anticipent une nouvelle hausse des coûts d’emprunt en janvier, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le rapport sur les demandes d’allocations chômage couvre la période durant laquelle le gouvernement a interrogé les entreprises pour établir la composante "emplois non agricoles" du rapport sur l’emploi de novembre.

La moyenne sur quatre semaines des demandes d’allocations chômage n’a guère évolué entre les périodes d’enquête d’octobre et de novembre. Les emplois non agricoles ont augmenté de 165 000 postes en octobre .

Malgré cette hausse des effectifs, les employeurs restent réticents à embaucher davantage, les économistes estimant que certaines entreprises sont probablement dans l’incertitude quant à leurs besoins en personnel alors qu’elles intègrent l’IA dans leurs activités. Les économistes considèrent également que le conflit prolongé au Moyen-Orient freine les embauches.

Le rapport sur les demandes d’allocations a montré que le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur de l’embauche, a augmenté de 70 000 pour atteindre 1,763 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine s’achevant le 7 novembre. Cette hausse a propulsé le nombre de demandes dites "continues" à son plus haut niveau depuis fin août et suggère que certaines personnes ayant perdu leur emploi connaissent de longues périodes de chômage.

Dans le Michigan, le nombre de demandes de prestations continues non corrigées a augmenté de 39 343, représentant la part du lion de la hausse nationale enregistrée cette semaine-là. Les demandes de prestations continues dans cet État avaient considérablement baissé la semaine précédente.

"Calculer la moyenne des deux dernières semaines fournit probablement un indicateur plus précis que de se concentrer sur l’un ou l’autre de ces rapports pris isolément", a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. "Même après avoir lissé cette volatilité, les données pourraient indiquer une légère hausse des demandes de prestations de chômage continues au cours des deux dernières semaines. Si cette tendance se confirme, cela pourrait suggérer que la recherche d’emploi devient légèrement plus difficile, même si le nombre de licenciements reste faible."

La durée médiane du chômage a bondi à 11,9 semaines en octobre, son plus haut niveau depuis novembre 2021, contre 11,5 semaines en septembre.