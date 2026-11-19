Le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne de la stabilité du marché du travail, même si certains salariés licenciés ont du mal à trouver un nouvel emploi.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 1.000 pour s'établir à 203.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 14 novembre , a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 197.000 demandes pour cette semaine.

Les demandes oscillaient autour de 200.000, voire en dessous, depuis la mi-septembre.

Le taux de chômage est passé de 4,5 % en novembre 2025 à 4,1 % en octobre de cette année, une évolution qui a été relevée par les économistes et les décideurs politiques.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des 27 et 28 octobre, publié mercredi , a révélé que “nombreux sont ceux qui ont souligné des signes d’un léger resserrement du marché du travail”. Le compte-rendu a également noté que les décideurs politiques “s’attendaient généralement à ce que les conditions du marché du travail restent stables à court terme et considéraient que les risques à la hausse et à la baisse pesant sur le marché du travail étaient globalement équilibrés”.

La stabilité du marché du travail permet à la banque centrale américaine de se concentrer sur la lutte contre l’inflation , alimentée par la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a déclaré mercredi que la banque centrale devait se montrer plus offensive dans sa réponse à l’inflation, qui, selon lui, risque de modifier la perception du public vis-à-vis des prix, et qu’elle devait soit approuver une hausse d’un demi-point lors de la réunion de décembre, soit annoncer un rythme de hausses plus soutenu en 2027.

La Fed a maintenu le mois dernier son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %. Le rapport sur les demandes d'allocations chômage couvrait la période durant laquelle le gouvernement a interrogé les entreprises pour établir la composante “emplois non agricoles” du rapport sur l'emploi de novembre.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 165.000 postes en octobre.

Le rapport sur les demandes d’allocations a montré que le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur indirect de l’embauche, a augmenté de 70.000 pour atteindre 1,763 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine s’achevant le 7 novembre. La hausse des demandes dites “continues” suggère que certaines personnes ayant perdu leur emploi connaissent de longues périodes de chômage.