Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent aux États-Unis, mais le marché du travail reste stable

Le nombre d’Américains ayant déposé une nouvelle demande d’allocations chômage a augmenté la semaine dernière, mais est resté à un niveau compatible avec un marché du travail stable, voire en renforcement, ce qui permet à la Réserve fédérale de se concentrer sur la lutte contre l’inflation.

Les économistes s'attendent à ce que les licenciements restent faibles jusqu'à la fin de l'année, même si la volatilité saisonnière liée à la période des fêtes pourrait entraîner quelques pics dans les chiffres des demandes d'allocations. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé une forte hausse de l'emploi non agricole en octobre et une baisse du taux de chômage, qui est passé de 4,2 % en septembre à 4,1 %.

"Les entreprises continuent de conserver leurs effectifs", a déclaré Olivia Cross, économiste senior spécialisée dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. "Nous prévoyons que les licenciements resteront faibles tout au long du quatrième trimestre, mais qu’ils subiront ensuite une certaine pression l’année prochaine en raison du resserrement récent des conditions financières et du recours croissant à l’IA par les entreprises."

UNE MAIN-D'ŒUVRE EN BAISSE

Le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage au niveau des États a augmenté de 9 000 pour atteindre 200 000 (chiffre corrigé des variations saisonnières) pour la semaine close le 7 novembre, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 195 000 demandes pour cette semaine.

Le nombre de demandes est resté à 200 000 ou en dessous depuis la mi-septembre et se maintient proche du niveau de 189 000 atteint à la mi-juillet, le plus bas depuis 1969, ce qui laisse entrevoir un resserrement du marché du travail. Mais compte tenu de la croissance modérée des salaires, certains économistes ne pensent pas que ce soit le cas.

D’autres soutiennent que la réduction de la population active, due aux départs à la retraite et à la répression de l’immigration menée par l’administration Trump, est le principal facteur expliquant ce niveau historiquement bas des demandes.

"Une population active globalement plus réduite pourrait signifier qu’il y a moins de travailleurs qui déposent une demande d’allocations chômage", a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. "Bien sûr, cela resterait compatible avec un faible taux de chômage, les demandes continues suggérant que le taux de chômage pourrait même baisser davantage pour s’établir autour de 4,0 % d’ici début 2027."

Le rapport sur les demandes d’allocations a montré que le nombre de personnes percevant des allocations chômage après la première semaine d’aide, un indicateur de l’embauche, a baissé de 20 000 pour s’établir à 1,697 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine s’achevant le 31 octobre. Cependant, ces "demandes d’allocations en cours" n’incluent pas certains chômeurs, tels que les jeunes diplômés et d’autres personnes ayant peu ou pas d’antécédents professionnels.

Certaines personnes pourraient également avoir épuisé leur droit aux allocations, limité à 26 semaines dans la plupart des États, ce qui maintient les demandes continues à des niveaux relativement bas. La durée médiane du chômage a bondi à 11,9 semaines en octobre, son plus haut niveau depuis novembre 2021, contre 11,5 semaines en septembre.

"Un faible taux d’embauche signifie que les chômeurs mettent plus de temps à trouver un autre emploi", a déclaré Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. "Les données à venir sur le marché du travail ne devraient guère inquiéter les responsables de la Fed, qui resteront résolument concentrés, à court terme, sur les perspectives d’inflation."

Les données gouvernementales publiées cette semaine ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté plus que prévu en octobre. Les marchés financiers ont déjà presque intégré une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en décembre, et ils anticipent une nouvelle hausse en janvier, selon l’outil FedWatch du CME Group. Le mois dernier, la Fed a maintenu son taux directeur au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %.