Les délais pour obtenir un certificat de décès augmentent de plus en plus

C'est un phénomène de plus en plus répandu dans les territoires ruraux. Face à la désertification médicale qui touche de nombreuses zones en France, il n'est plus rare d'attendre des heures, voire des jours, avant de trouver un médecin pour certifier le décès d'un proche. Pourtant, sans ce certificat de décès, la famille ne peut pas procéder aux démarches liées aux obsèques.Lire aussi Fin du numerus clausus : « Ce sera sans effet sur les déserts médicaux »Comme le raconte Le Monde, les membres d'une famille peuvent se retrouver à attendre très longtemps aux côtés de la dépouille de leur proche décédé. Cela a notamment été le cas, en mars dernier, d'une famille de Douai, dans le Nord, dont un proche a été retrouvé mort seul chez lui un samedi matin. Le certificat de décès n'avait alors pu être établi que le lundi midi, soit deux jours plus tard, rapportait La Voix du Nord. Pire, en décembre 2017, Le Parisien relatait le calvaire d'une femme qui avait dû attendre 72 heures avant qu'un praticien ne se déplace pour constater le décès de sa grand-mère. Le quotidien américain New York Times a même consacré un article, publié mi-décembre dernier, sur ce phénomène français, pointant la détresse des familles touchées.Dans un village de la Loire, il est interdit de mourir le week-endPour alerter sur la pénurie de médecins en zone rurale, la maire du village de La Gresle, situé dans le département de la Loire, a décidé...