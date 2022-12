Les Dégommeuses : " La FFF est en retard sur la question de l'homophobie "

Membre du collectif Les Dégommeuses, dont l'équipe est majoritairement composée de lesbiennes et de personnes trans, Veronica Noseda déplore le choix de la fédération de demander aux clubs amateurs de porter le brassard " One Love ". Surtout après avoir refusé qu'il ne soit arboré par Hugo Lloris au Qatar. Entre silence coupable autour du Mondial et manque d'actions concrètes, le football français a encore du retard à combler dans la lutte contre les discriminations.

Non. Je pense que la FFF est en retard sur la question de l'homophobie, qui d'ailleurs ne peut pas se résoudre simplement en portant un brassard. C'est uniquement symbolique. Elle devrait surtout prendre des mesures plus fortes, faire des formations des jeunes, des coachs, des dirigeants. Par ailleurs, le président Noël Le Graët nie le racisme, il nie l'homophobie. Il n'a jamais fait aucune place pour ces questions. C'est pour s'acheter une image, pour faire faire le boulot et faire porter la responsabilité aux petits clubs amateurs.

La FFF nous demande de faire ce que l'équipe de France a refusé. Chère FFF, nous (le foot amateur) ne sommes pas votre bonne conscience. Votre hypocrisie est vraiment sans limites.