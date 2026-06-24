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Les défenseurs des Bleus à l’épreuve d’Erling Braut Haaland
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 23:59

Les défenseurs des Bleus à l’épreuve d’Erling Braut Haaland

Les défenseurs des Bleus à l’épreuve d’Erling Braut Haaland

Si Erling Braut Haaland n’a jamais affronté l’équipe de France avec la Norvège, le bomber norvégien a bien pris l’habitude de se bagarrer avec les défenseurs des Bleus en club. Retour sur ces confrontations musclées.

Dayot Upamecano, le robot face au cyborg

8 matchs, 3 victoires, 1 nul, 4 défaites, 9 buts pour Haaland. Lors de la première mi-temps médiocre de l’équipe de France contre le Sénégal, Dayot Upamecano était le seul Bleu sobre. Sans chichis et avec beaucoup de talent, le défenseur du Bayern Munich a martyrisé les attaquants des Lions de la Teranga. Devenu le véritable patron de la défense de l’EDF, le colosse sort d’une grosse saison en Bundesliga, le championnat où il a bombé le torse face à Erling Haaland pour la première fois en 2020. Un dépucelage douloureux puisque Haaland avait inscrit un doublé. S’ensuivent sept autres confrontations, mais aucune depuis 2023. Ces trois ans ont permis au Français de mûrir. Il n’est plus le même joueur et peut se targuer d’effrayer l’ensemble des attaquants de cette planète. Le nouveau robot des Bleus n’a aucune raison d’avoir peur de sa vieille connaissance. Et pour cause, il est aussi bon que le cyborg dans le duel, de la tête et à la course. En revanche, en aviron, ça reste à voir.

William Saliba, entre rois d’Angleterre

10 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 5 buts de Haaland. Habitué à manger du foie, du cœur et de la cervelle, Erling Haaland pourrait bien déguster du William Saliba au Gillette Stadium, si le staff tricolore décide de ne pas ménager le Gunner au dos fragile. Ces dernières saisons, les duels entre les deux hommes symbolisent la rivalité Arsenal – Manchester City en Premier League. Cette année encore, les chocs entre les deux équipes engagées dans la course au titre ont été très disputés. Par conséquent, Saliba est le joueur français qui connaît le mieux la dernière version redoutable du cyborg. Coriace dans l’axe et même habitué à tenir le maillot de son adversaire, l’autre titulaire des Bleus contre le Sénégal et l’Irak sait comment manœuvrer face à Erling Haaland. Petite alerte : le natif de Bryne se nourrit lui aussi de ces duels corps à corps et aime le trashtalking . À William Saliba de lui répondre sans mettre la main devant la bouche.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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