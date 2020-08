Les défaillances de grandes entreprises se multiplient, faisant craindre un risque d'effet domino sur de plus petites sociétés

L'assureur-crédit Euler Hermes a relevé 147 défaillances au cours du trimestre écoulé, contre 73 au deuxième trimestre 2019.

Un magasin fermé. ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les défaillances de grandes entreprises ont doublé sur un an à l'échelle mondiale au deuxième trimestre, avec un risque d'effet domino sur de plus petites sociétés, rapporte lundi l'assureur-crédit Euler Hermes. Il a relevé 147 défaillances au cours du trimestre écoulé, contre 73 au deuxième trimestre 2019. Le chiffre d'affaires cumulé des grandes entreprises défaillantes a dans le même temps augmenté de 138% entre les deux périodes pour atteindre 106,9 milliards d'euros, précise Euler Hermes dans une note. En France, l'assureur-crédit a comptabilisé entre avril et juin 20 défaillances de grandes entreprises, soit 16 de plus que durant la même période de l'an dernier, pour un chiffre d'affaires cumulé de 4,4 milliards d'euros, contre 650 millions au printemps 2019.

" La majeure partie de la vague de défaillances n'arrivera qu'au deuxième semestre 2020 en France et dans le monde, mais pour les grandes entreprises, elle est visiblement déjà arrivée ", constate Euler Hermes. Cela tient à ce que certains secteurs sont plus affectés que d'autres par la crise mais aussi à ce que "le choc d'activité lié à la crise a joué - et continue de jouer - un rôle d'accélérateur des fragilités structurelles de bon nombre de grandes entreprises". Enfin "les mesures temporaires de soutien mises en place par les autorités ne sont pas suffisantes pour empêcher leur défaillance", explique Maxime Lemerle, directeur des recherches sectorielles d'Euler Hermes.

Au niveau mondial, la distribution est le secteur le plus affecté avec 37 défaillances de grandes entreprises au deuxième trimestre, suivi par les services (24), l'énergie (17), l'automobile (13). En France, la distribution arrive aussi en tête avec huit groupes défaillants, suivie par les services (7). La région la plus affectée est l'Europe avec 64 défaillances de grandes sociétés, suivie par l'Amérique du Nord (52).

Pas de "pic" des défaillances

Toutefois, selon Christophe Basse, président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires (CNAJMJ), si de plus en plus d'entreprises risquent de se placer en procédure collective ces prochains mois, mais "il n'y aura pas de pic" de défaillances.

"Tous les tribunaux sont ouverts, mais on a l'effet des 400 milliards mis sur la table par le gouvernement. Les effets vont s'estomper dans le temps, mais un scénario où toutes les entreprises feraient la queue devant les tribunaux pour déposer le bilan, nous ne le voyons pas venir et il n'aura pas lieu", a-t-il expliqué à l'AFP. "La situation n'en reste pas moins très difficile pour bon nombre d'entreprises. Celles qui ont bénéficié de reports de charges fiscales et sociales et des mesures de loyers et de baux, risquent de rencontrer des difficultés quand les échéances de remboursement vont arriver, surtout si elles n'ont pas de prêt garanti par l'État (PGE) pour les assumer", poursuit-il.

"Pour autant, on ne croit pas du tout à un pic en septembre-octobre . Grâce au soutien du gouvernement, un certain nombre d'entreprises sont sorties de leurs difficultés, ou en tout cas vont retarder le moment où elles vont venir voir le tribunal. Jusqu'à mars 2021, il va y avoir une progression, évidente mais lente, mais le nombre de procédures collectives restera toujours inférieur aux dernières années déjà historiquement faibles en nombre de procédures . Le point de vigilance, ce sera l'échéance d'un an pour le début du remboursement des PGE. C'est là où on va voir la capacité des entreprises à rembourser les échéances et où, à mon avis, l'activité des tribunaux va s'accélérer", estime-t-il.

Selon cet expert, "l'essentiel des difficultés rapportées par la mise en place d'un numéro vert par les administrateurs et mandataires judiciaires, c'est autour de l'hôtellerie-restauration et du commerce de détail. Le Covid a été la crise de trop pour certaines grandes enseignes aujourd'hui en procédures. Après les gilets jaunes, la grève des retraites, cette troisième crise leur est fatale."