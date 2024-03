Les défaillances d'entreprises ultramarines au plus haut en 2023

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Les défaillances d'entreprises dans les outre-mer ont augmenté de 34,2% en 2023 et dépassé les chiffres pré-Covid, selon les données publiées vendredi par les instituts représentant la Banque de France dans ces territoires.

En cumul sur l'année 2023, "2.338 entreprises ultramarines ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaires, ce qui constitue un point haut, au-delà du niveau pré-crise Covid", détaillent dans un communiqué l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) et l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM), qui gère la zone Pacifique.

Pendant la pandémie, les aides publiques - prêts garantis par l'Etat (PGE), chômage partiel ou report d'échéances fiscales - avaient maintenu à flot nombre d'entreprises, faisant chuter le nombre de défaillances.

Sur la période 2010-2019, le "niveau moyen tendanciel" des défaillances d'entreprises était de 2.004, selon les deux instituts.

La Polynésie française (-16,1%) a été le seul territoire épargné en 2023 par le phénomène, qui a tout particulièrement touché La Réunion (874 défaillances, +58,3%) et la Martinique (448, +51,9%).

Les deux instituts ont notamment recensé en 2023 un bond des défaillances de 65% dans le secteur des conseils et services aux entreprises et de plus de 66% dans celui des "transport et entreposage".

En nombre de défaillances, la construction, qui représente environ 11% des entreprises ultramarines, se situe au premier rang avec 608 entreprises défaillantes en 2023.