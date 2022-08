Les défaillances d'entreprises poursuivent leur hausse en juillet

Les défaillances d'entreprises en France ont poursuivi leur lente accélération sur un an au mois de juillet, tout en restant en repli de 32,2% par rapport à la période précédant le Covid-19, a indiqué mercredi la Banque de France.

Durant la période de 12 mois se terminant fin juillet, 34.653 entreprises ont déclaré une cessation de paiement, soit 23,1% de plus que pour la même période finissant en juillet 2021.

Les défaillances augmentent progressivement, mois après mois: en juin la hausse sur un an était de 15,9% par rapport à la même période de 2021, selon les données actualisées de la Banque de France, et de 10,0% en mai.

La pandémie de Covid-19 a fortement perturbé les chiffres des défaillances, entre le ralentissement de l'activité des tribunaux de commerce et les mesures de soutien à la trésorerie des entreprises qui leur a évité la cessation de paiements.

Le nombre de défaillances en France avait chuté à environ 27.000 en 2021, contre plus de 50.000 par an avant la crise sanitaire.

Sur le mois de juillet 2022, "le nombre de défaillances reste un peu supérieur à 3.000, comme globalement depuis le début de l'année", indique le bilan mensuel de la Banque de France publié mercredi.

Les très petites entreprises ont nettement contribué aux défaillances d'entreprises sur douze mois par rapport aux douze mois précédents (+44,4%) ainsi que les petites entreprises (+36,4%). Les faillites d'entreprises de taille intermédiaire ont reculé de 39,5%.

L'hébergement et restauration est le secteur le plus représenté (+34,4%), devant le transport et l'entreposage (+32,6%) et l'industrie (+30,2%). A l'inverse, les activités immobilières (-6,5%) et l'agriculture, sylviculture et pêche (-1,8%) ont vu leur nombre de défaillances reculer sur les douze derniers mois par rapport à un an auparavant.