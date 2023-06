Les défaillances d'entreprises au-dessus de leur niveau pré-pandémique, sauf pour les micro-entreprises (Banque de France)

Les défaillances d'entreprises en France ont largement dépassé en mai et sur un an leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19, sauf pour les micro-entreprises, a rapporté la Banque de France mercredi.

Le nombre de défaillances, qui avait chuté à des niveaux historiquement bas avec les mesures de soutien aux entreprises prises durant la crise sanitaire, est ainsi reparti à la hausse depuis le début de 2022.

Toutes entreprises confondues, sur les douze derniers mois, la banque centrale a dénombré 47.231 défaillances, en hausse de 45,8% par rapport à mai 2022, contre 51.145 défaillances comptabilisées sur l'année 2019.

Le nombre d'entreprises placées en liquidation ou en redressement judiciaire n'est ainsi plus que de 7,7% inférieur à celui de 2019.

Mais à l'exception de la catégorie "micro-entreprises et taille indéterminée", qui comptent pour plus de 9 défaillances sur 10, toutes les autres catégories sont désormais largement au-dessus de leur niveau d'avant-crise.

La Banque de France a ainsi dénombré 41 défaillances de grands groupes et d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) durant les 12 derniers mois contre 26 en 2019, soit une hausse de 57,7%.

L'augmentation sur la même période a même atteint 60,2% pour les PME comptant entre 10 et 49 salariés et 49,4% pour celles en comptant moins de dix.

En avril, le cabinet spécialisé Altares avait de son côté estimé que les défaillances d'entreprises avaient retrouvé au premier trimestre 2023 leur niveau d'avant la crise.

Selon les chiffres publiés mercredi par la Banque de France, le rythme de progression des défaillances s'est toutefois ralenti en mai, avec 664 défaillances de plus qu'en avril, contre une augmentation de plus de 1.500 défaillances entre mars et avril.

Par rapport à mai 2022, la remontée des défaillances est la plus forte (89,3%) pour les petites entreprises qui comptent entre 10 et 49 salariés.

Par secteurs, la hausse est la plus vigoureuse pour l'hôtellerie-restauration (78,8%), qui avait fait l'objet de fermetures administratives mais aussi d'aides publiques massives durant la crise sanitaire.

La remontée des défaillances est aussi très prononcée dans l'industrie. Avec une hausse de 56,6% sur un an, leur niveau dépasse désormais d'une courte tête celui de l'année 2019.