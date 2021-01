Les défaillances d'entreprises atteignent leur plus faible niveau en 30 ans

Elles ont reculé de 38,1% en 2020 selon une étude du cabinet Altarès. Une forte augmentation est attendue en 2021.

Une boutique à céder à Bordeaux. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Grâce aux mesures de soutien du gouvernement et à la disparation temporaire des assignations de créanciers, les défaillances d'entreprises en France ont reculé de 38,1% en 2020, atteignant ainsi leur plus faible niveau en 30 ans, révèle une étude du cabinet Altarès rendue publique lundi 18 janvier. "Ces chiffres ne doivent pas non plus faire oublier les plus de 130.000 emplois menacés après les dépôts de bilan de grands noms de l'habillement qui n'ont pas survécu à la crise (La Halle, Camaïeu, Celio...)", note toutefois Thierry Millon, directeur des études d'Altarès.

Ainsi, il n'y a eu l'an dernier que 32.184 défaillances d'entreprises en France, c'est-à-dire "20.000 procédures de moins qu'en 2019", relève-t-il. Les redressements judiciaires ont reculé de près de moitié (-49,4%), tandis que les liquidations judiciaires directes ont seulement diminué d'un tiers (-33,7%). La part des liquidations passe ainsi de 67,6% à 72,5% de l'ensemble des procédures engagées, selon les chiffres compilés par Altarès dont l'étude exhaustive prend en compte l'ensemble des procédures engagées.

"En 2020, les assignations de créanciers, qui sont traditionnellement à l'origine de 30% des liquidations, ont disparu ", explique le cabinet. "Gelées jusqu'à l'été du fait des aménagements règlementaires, les assignations n'ont pas repris en fin d'année", car les créanciers publics et privés ont "été incités à faire appel à des règlements à l'amiable", détaille-t-il.

Une forte augmentation des défaillances attendue en 2021

Le nombre des sauvegardes, un dispositif préventif qui ne représente que moins de 3% des procédures qui arrivent devant tribunaux de commerce, "recule de 14% avec 833 jugements", constate aussi Altarès. Les PME de plus de 50 salariés font davantage appel à la sauvegarde, avec une hausse de 12% de ces procédures, alors que leur nombre baisse de 15% pour les entreprises en-deçà de ce seuil.

La baisse des défaillances d'entreprises a concerné tous les secteurs de l'économie, même ceux particulièrement touchés par les mesures de fermeture administrative pour lutter contre la pandémie de Covid-19 comme la restauration, où la baisse atteint 39,1% par rapport à 2019.

Altarès ne s'attend pas à ce que la baisse se poursuive en 2021 : selon Thierry Millon, "nous devons anticiper une forte augmentation du nombre de défaillances" avec "a minima un retour à la situation de 2019 (52.000 défaillances) et probablement davantage si aux accidentés du Covid devaient s'ajouter un grand nombre des 20.000 entreprises épargnées de 2020".