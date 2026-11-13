Les débuts rêvés de ce joueur de Ligue 1 avec le Sénégal

À Dakar, le tonnerre est venu de Brest. Incroyable histoire ce jeudi soir pour le Brestois Pathé Mboup, qui a effectué des débuts rêvés avec le Sénégal . Une entrée en jeu, un bon contrôle, une bonne finition plat du pied… et un premier but avec sa sélection, moins de une minute après son entrée en jeu ! Celui-ci a inscrit le quatrième but sénégalais pour confirmer le succès sur le Soudan (4-1), et permettre aux Lions de la Teranga de rester leader de leur groupe de qualification pour la prochaine CAN.

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TJ pour SOFOOT.com