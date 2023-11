Les déboires de l’Eendracht Aalst, dont Kevin Mirallas est le directeur sportif

Le Kevin Mirallas directeur sportif n’est pas à la hauteur du joueur.

L’ancien milieu offensif d’Everton et du LOSC s’est reconverti en DS depuis l’été dernier. Loin de la Pro League, l’ancien international (60 capes) est présent dans l’organigramme de l’Eendracht Aalst, pensionnaire de quatrième division belge. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le moment, comme l’explique le média Het Nieuwsblad . Déjà endetté, le club a changé de dirigeants en août dernier, passant sous pavillon turc. Depuis, la dette s’est encore plus creusée, et la situation ne s’arrange pas. Pire : en plus de salaires impayés pour certains salariés, l’approvisionnement du centre de formation en eau et gaz a été coupé.…

LP pour SOFOOT.com