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Les dates de la confrontation entre le PSG et Liverpool déjà connues
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 00:21

Les dates de la confrontation entre le PSG et Liverpool déjà connues

Les dates de la confrontation entre le PSG et Liverpool déjà connues

Pas de cinéma ces deux soirées-là. Pas d’expo, pas d’enfants, pas de potes, rien du tout. Non, le mercredi 8 avril prochain, il faudra être devant sa télévision pour suivre le quart de finale aller entre le PSG et Liverpool. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures au parc des Princes , en même temps que Barcelone – Liverpool. Le vainqueur de la double confrontation affrontera le vainqueur du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich en demi-finales.

Retour le mardi 14 avril

Le remake du huitième de finale de la saison passée verra les Parisiens se déplacer à Anfield le mardi 14 avril. Le lendemain, Arsenal – Sporting et Bayern Munich – Real Madrid clôtureront ces jolis quarts de finale de Ligue des champions, qui sentent déjà bon le printemps.…

UL pour SOFOOT.com

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