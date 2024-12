Les CRS fêtent leurs 80 ans, Retailleau salue "un rempart vital"

Les CRS, compagnies républicaines de sécurité, ont fêté leur 80e anniversaire à Paris, le 13 décembre 2024 ( AFP / Grégoire CAMPIONE )

Tantôt honnies, tantôt saluées, les CRS, compagnies républicaines de sécurité, qui ont fêté vendredi leur 80e anniversaire, sont indissociables dans l'imaginaire français des manifestations, des cris et de la fureur, Bruno Retailleau voyant en elles un "rempart vital" pour la République.

"Vous êtes un rempart vital, un repère moral", s'est exclamé le ministre de l'Intérieur démissionnaire lors d'une cérémonie d'hommage à ces unités créées par décret le 8 décembre 1944 à l'initiative du général de Gaulle.

"Vous êtes un rempart vital parce que vous combattez pied à pied les yeux dans les yeux cette violence opportuniste et nihiliste qui se déverse dans notre espace public", a poursuivi M. Retailleau.

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau lors de la parade des CRS pour leur 80e anniversaire à Paris, le 13 décembre 2024 ( AFP / Alain JOCARD )

"Vous êtes, a-t-il dit, l'assurance donnée aux Françaises et aux Français que même dans la nuit la plus noire, des manifestations les plus violentes, des émeutes les plus dures (...) des hommes et des femmes courageux et déterminés tiendront la ligne quoi qu'il arrive."

Le ministre démissionnaire a estimé, en outre, que les CRS étaient "un repère moral", en louant leur "exemplarité", "retenue" et "calme". "Malgré les multiples provocations, (...) vous opposez à la force brute la force juste qui est celle de la République."

M. Retailleau était entouré du nouveau directeur général de la police nationale, Louis Laugier, et de la directrice centrale des CRS, Pascale Dubois, première femme nommée à la tête de ce corps longtemps exclusivement masculin.

Dès son entrée en fonction, il y a quatre ans, cette femme respectée et réputée pour son "caractère bien trempé" s'est efforcée de valoriser le métier de CRS. "Ils ont un savoir-faire et je veux le faire savoir", disait-elle en 2020.

De fait, les missions de ces fonctionnaires - ils sont 13.500 - sont variées. Elles vont du maintien de l'ordre à la sécurisation de lieux, aux secours en montagne, en passant par les secours sur les plages.

En 2021, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, avait créé une nouvelle unité d'élite au sein de ce corps, la CRS 8, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Elle a essaimé après les émeutes de la fin juin 2023. Elles sont désormais cinq.