Les croissants au beurre de Zacharie Boucher

Après Kévin Lejeune, c'est au tour de Zacharie Boucher de se mettre à table. Pas seulement fan de golf, le portier de l'AJ Auxerre suit actuellement un CAP pâtisserie-cuisine. Et nous livre une recette qui cartonne à tous les coups... à condition de choper le coup de main. Parole de gardien.

Les lasagnes quatre saisons de Kévin Lejeune

Coronavirus : l'AJ Auxerre rapatrie plusieurs salariés présents en Chine

Bien, merci, j'ai toujours du temps à perdre !Non, sérieusement, ce confinement, je le vis plutôt bien parce que j'ai gardé un rythme de travail soutenu, comme quand on s'entraîne normalement. En arrivant à Auxerre il y a trois ans, je me suis aménagé une salle de sport chez moi et j'ai la chance d'avoir un jardin pour faire certains exercices donnés par le préparateur physique du club. Et puis, je m'occupe aussi de ma fille et de ma femme qui attend notre deuxième enfant, j'ai donc de quoi faire.Oui ! Si quelqu'un doit attraper une merde, je préfère que ce soit moi. J'essaie évidemment de limiter mes déplacements au minimum. Depuis le début du confinement, j'ai dû sortir deux fois au maximum. Il n'y a pas grand monde dans la rue, mais bon ça ne change pas tellement de l'ordinaire, Auxerre c'est un grand villageEn revanche, l'atmosphère est assez morose, morbide même. Comme je le disais à ma femme, ça ne donne pas vraiment envie de sortir ou de rester dehors !Oui, on a un groupe WhatsApp qu'on utilise au quotidien, à la fois pour délirer entre nous, en se lançant des défis par exemple, mais aussi pour se tenir au courant de notre programme d'entraînement et discuter de la reprise potentielle du championnat, des éventuels problèmes de salaires, de contrats...Là-bas, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com