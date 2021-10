Les critères du pass sport vont être élargis (Maracineanu)

La ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a indiqué mardi aux sénateurs que le pass sport, dispositif d'aide à la prise de licence en club, a bénéficié pour l'instant à 700.000 jeunes et sera "élargi".

"Je suis consciente que les modalités sont perfectibles et nous réfléchissons à l'optimiser. Il a vocation à connaitre un élargissement vers plus de structures et à une palette plus large de publics", a-t-elle expliqué en commission, auditionnée par les sénateurs sur le budget 2022.

Ce dispositif pourra intégrer "les associations agréées en milieu rural" par exemple, comme c'est déjà le cas pour les quartiers prioritaires de la ville, et "aller jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap", ou encore s'étendre aux "sections babies" concernant les enfants de moins de six ans. Il sera ouvert jusque "fin février" car certaines disciplines fonctionnent "en année calendaire" comme le ski, a aussi précisé la ministre.

Cette aide à la prise de licence d'un montant de 50 euros, annoncée il y a environ un an, est pour l'instant réservée aux enfants bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation de l'enfant handicapé. "Nous avons passé la barre des 700.000 jeunes qui en ont bénéficié", dont "100.000 de plus en une semaine", a détaillé la ministre des Sports, sur une cible potentielle de 5,4 millions d'enfants éligibles.

Sur les 100 millions d'euros prévus pour ce dispositif, 35 millions ont été consommés pour l'instant, a-t-elle précisé. Les crédits non consommés "resteront au sport", a-t-elle assuré, conformément à ce que demandent plusieurs acteurs du sport comme le comité olympique français.

Interrogée par le sénateur PS Jean-Jacques Lozach, qui s'est dit "chagriné" de voir dans les tableaux budgétaires une réduction de "cinq ETP (Équivalents temps plein, NDLR)" à l'Insep, temple du sport de haut niveau français, Roxana Maracineanu a répondu: "on a constaté une sous consommation récurrente", "on a adapté au besoin", mentionnant le récent changement de directeur général.