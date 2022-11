Les crédits à la consommation toujours en hausse au 3T malgré la hausse des taux

Les crédits à la consommation ont crû de 9,2% sur un an au troisième trimestre, malgré la hausse des taux d'intérêt, a annoncé mardi l'Association française des sociétés financières (ASF).

Contrairement au premier semestre, où les crédits renouvelables et les prêts personnels avaient tiré le secteur, aucun segment n'a cette fois tiré véritablement son épingle du jeu.

Au troisième trimestre, les crédits renouvelables ont progressé de 10,4% sur un an, une hausse jugée "significative" pour l'ASF et qui "laisse présager des besoins de trésorerie chez les ménages".

Autrement dit, face à l'inflation, de plus en plus de Français pourraient avoir recours au crédit à la consommation pour boucler leurs fins de mois.

Fin octobre, l'association avait d'ailleurs relevé une "légère baisse de la qualité" des demandes de crédits consommation, tandis que les taux d'intérêt ont fortement augmenté ces derniers mois avec le resserrement monétaire décidé par la Banque centrale européenne.

Outre les crédits renouvelables, les financements d'automobiles ont progressé de 9,1% pour le neuf et de 9% pour l'occasion, les prêts personnels de 8,9% et les financements dédiés à l'amélioration de l'habitat et aux biens d'équipement du foyer de 7,1%.

Depuis le début de l'année, près de 36,5 milliards d'euros de crédit conso ont été produits, soit une hausse de 10,1% sur un an.

L'ASF rassemble quelque 260 entreprises du crédit-bail mobilier et immobilier, de l'affacturage, et d'autres services associés.

Elle ne donne pour le crédit à la consommation que les chiffres de ses adhérents "qui représentent près de 50% de l'encours de l'ensemble des établissements de crédit et la majorité des opérations de crédit renouvelables", précise-t-elle.