Les créations d'entreprises n'en finissent pas de battre des records

Comme chaque mois, l'Insee publie les chiffres de créations d'entreprises. Dernier en date, celui d'octobre, avec 71 427 sociétés créées. Un record qui vient battre celui du mois de septembre dernier, avec 70 693 entreprises lancées. En 2019, la tendance est continue. Les 10 meilleurs mois de l'histoire... en 2019En France, les meilleurs mois en termes de créations d'entreprises ont tous été enregistrés en 2019. Une tendance déjà observée l'année dernière : six mois de 2018 figurent dans le top 20.En se penchant dans le détail secteur par secteur, l'industrie manufacturière, l'immobilier, le commerce, le transport, l'hébergement et la restauration sont à leur plus haut historique.Les activités de soutien aux entreprises, en particulier, ont le vent en poupe. Les consultants pour affaires ou en gestion contribuent pour une part importante à cette dynamique selon l'institut statistique, avec « 6900 créations sur les douze derniers mois ».Une entreprise créée sur deux est individuelleLancé en 2009, le régime des autoentrepreneurs est instantanément venu gonfler les chiffres de créations d'entreprise. Depuis lors, en moyenne, près d'une structure sur deux est une micro-entreprise.Cette dynamique se poursuit depuis janvier 2018. Date à laquelle le seuil autorisé de chiffre d'affaires des micro-entreprises avait été doublé.Les fermetures d'entreprises au plus bas depuis 2008Mais qu'en est-il des structures qui mettent la clé sous la porte ? Là aussi les indicateurs semblent voir vert cette année. Si l'on additionne l'ensemble des entreprises ayant fermé leurs portes sur les six premiers mois de l'année, l'année 2019 est la meilleure année depuis la crise de 2008. Réelle mutation du travail, changement d'aspirations professionnelles, quête d'indépendance, ubérisation de l'économie ? Tous ces éléments viennent sans doute expliquer l'engouement inédit pour ...