Les créateurs de la cryptomonnaie ripple ciblés par les autorités américaines

Les inventeurs du ripple, l'une des principales cryptomonnaies, sont accusés par le gendarme américain des marchés, la SEC, d'avoir utilisé leur création pour engranger 1,3 milliard de dollars sans suivre les régulations appropriées.

Alors que la cryptomonnaie la plus connue, le bitcoin, est émise par un réseau décentralisé, le ripple reste contrôlé principalement par l'entreprise du même nom.

Pour la SEC, Christian Larsen, ancien PDG de l'entreprise Ripple, et Bradley Garlinghouse, actuel dirigeant, "n'ont pas déclaré leurs offres et leurs ventes de ripple ou prouvé qu'ils devaient être exempté de le faire", explique le gendarme boursier dans un communiqué mardi annonçant l'ouverture d'une enquête.

Le cours du ripple s'effondrait mercredi, en chute de 21,77% à 14H50 GMT, à 0,33 dollar pour un ripple. L'ensemble des ripples en circulation représente 16,8 milliards de dollars, contre 69,6 milliards pour l'ethereum et 440 milliards pour le bitcoin.

Pour M. Garlinghouse, qui se défend dans un communiqué et sur Twitter, le régulateur voudrait que le ripple soit considéré comme une action et non comme une monnaie, ce qui multiplie les régulations et pourrait affecter d'autres cryptomonnaies.

"Soyons bien clair, le document de la SEC est au nom de Ripple, de Chris et au mien, mais c'est une attaque contre l'ensemble des cryptos", affirme-t-il dans un texte publié sur le site de Ripple.

M. Garlinghouse affirme également que cette décision, alors que la SEC a "donné son accord uniquement au bitcoin et à l'ethereum (...) favorise la Chine".

Le dirigeant avait affirmé dans un éditorial publié en août que le contrôle de la monnaie ripple par une entreprise américaine était un avantage pour les Etats-Unis, alors que la Chine financerait selon lui l'activité de minage de bitcoin et d'ethereum, lui donnant un pouvoir sur ces cryptomonnaies décentralisées.

Ripple n'est pas la première entreprise du secteur à entrer en conflit avec la SEC. Plusieurs levées de fonds, dont celle du service de messagerie Telegram, qui espérait lancer sa propre cryptomonnaie, ont été annulées par le régulateur pour des raisons similaires.

