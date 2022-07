Les craintes de récession persistent, le dollar à la fête

Le dollar grimpait vendredi, valeur refuge galvanisée par de nouvelles données sur l'inflation qui pourraient pousser la réserve fédérale américaine à procéder à une nouvelle hausse de taux.

Vers 09H40 GMT (11H40 à Paris), le Dollar index, qui compare la devise américaine à d'autres grandes monnaies, atteignait 104,98 points, prenant 0,28%. Le billet vert gagnait même 0,74% face à la livre sterling.

"La guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, le resserrement significatif des conditions monétaires et l'apparition de craintes de récession mondiale sont autant de facteurs qui ont causé un large stress sur les marchés financiers", énumère Guillaume Dejean, analyste pour Western Union.

Et autant de raisons pour se tourner vers les actifs considérés comme des valeurs refuges, comme le dollar américain.

La crainte d'une récession aux Etats-Unis est à nouveau sur le devant de la scène.

Les dépenses des ménages américains ont ralenti au mois de mai sous l'effet d'une inflation record et de revenus qui n'augmentent pas suffisamment pour la compenser, selon les données du département du Commerce publiées jeudi.

Ce ralentissement pourrait cependant satisfaire la banque centrale américaine (Fed) qui, depuis mars, augmente agressivement ses taux directeurs, précisément pour tempérer la demande, et donc la pression sur les prix.

Jerome Powell, le président de la Fed, a d'ores et déjà dit que l'institution comptait relever encore ces taux d'ici la fin de l'année.

"La peur d'une récession aux Etats-Unis mais aussi les inquiétudes autour du fournisseur de gaz allemand Uniper affectent le sentiment des investisseurs, et favorisent la demande en dollar au détriment de l'euro", poursuit Guillaume Dejean.

Le groupe d'énergie allemand Uniper, en grandes difficultés après les baisses de livraisons de gaz vers l'Europe décidées par Moscou, a annoncé mercredi avoir entamé des discussions pour bénéficier d'un plan de sauvetage gouvernemental.

Uniper est le plus gros importateur de gaz en Allemagne, et l'un des plus importants sur le marché européen.

Il souffre de la récente baisse de 60% des livraisons de gaz via Nord Stream vers l'Allemagne du groupe russe Gazprom, qui argue d'un problème technique.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin évoluait toujours sous la barre des 20.000 dollars. Il s'échangeant à 19.440,23 dollars vers 09H40 GMT.

----------------------------------

09H40 GMT 21H00 GMT