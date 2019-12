Les coulisses du réveillon d'Emmanuel Macron avec les militaires

Une chaleur suffocante écrase le camp militaire de Port-Boüet, ce jeudi matin. Sur un terrain verdoyant, des tentes ont été dressées au cas où les nuages délivrent une de ces pluies tropicales dont Abidjan a le secret. Dans les heures qui viennent, des tables de campagne seront installées pour un buffet très spécial offert par l'Elysée. « Ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un soldat », se réjouit le colonel Frédéric Gauthier, 53 ans, commandant des Forces françaises en Côte d'Ivoire (FFCI), évidemment honoré de partager ces agapes avec le chef des armées.C'est devenu un rituel. Depuis qu'il est à l'Elysée, Emmanuel Macron partage un repas de Noël anticipé avec les militaires français déployés en opération à l'étranger. Après deux dîners avec les soldats de la force Barkhane (au Niger en 2017, au Tchad en 2018), le chef de l'Etat sera ce vendredi soir à Abidjan pour ce traditionnel temps de fête avant d'entamer une visite officielle en Côte d'Ivoire.En coulisses, cette opération gastronomique mobilise l'intendance et les cuisines de l'Elysée depuis plusieurs semaines : il faut du temps pour sustenter quelque 1300 convives dans un pays soumis à des températures tropicales tout en respectant les standards gustatifs de la « première maison de France ».Ne pas rompre la chaîne du froid« Je veux de la convivialité », a intimé le président à ses équipes en guise de feuille de route. « C'est un moment de partage, de fête, il ne faut pas le faire chichement », relève Guillaume Gomez, le chef des fourneaux présidentiels. On ne change pas une recette qui gagne : le menu servi ces deux dernières années sera réédité ce vendredi soir. Pâté en croûte Elysée au foie gras (sans porc, ni alcool), volaille des Landes aux morilles, fromages des régions France (pour que chacun retrouve un goût familier), entremet au chocolat et clémentines (corses). Comme chaque année, les producteurs ...