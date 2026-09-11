Les coulisses de la démission surprise du coach de Fenerbahçe

Surprise ! Alors que Fenerbahçe revenait en phase de poule de Ligue des champions après dix-huit ans d’absence, faisant match nul contre l’actuel leader de la Serie A, l’AS Roma, l’entraîneur des Turcs, Ismail Kartal, a tout simplement décidé de quitter son poste , l’annonçant aux journalistes en conférence de presse d’après-match. Sans donner l’info à ses joueurs en amont.

En zone mixte, alors qu’il répondait tranquillement aux journalistes, Archie Brown, unique buteur turc du match, a appris une info pour le moins inattendue. Un membre du club est venu l’informer que son entraîneur avait démissionné. « Comment ça il a démissionné ? » , lui a répondu l’Anglais, totalement surpris. « Pendant la conférence de presse, il a démissionné » , lui a t’on répondu. « Comme quoi ? Comme coach ? », ne semblait toujours pas comprendre Brown.…

LP pour SOFOOT.com