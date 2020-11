Les costumes de Benjamin Bourigeaud

Très en vue à Stamford Bridge mercredi soir, le milieu du Stade rennais a confirmé son bon début de saison, mais surtout qu'il était en train de passer un nouveau cap au cœur de l'entrejeu breton. Aujourd'hui, ce type semble capable de tout faire : relancer, créer, finir. Décryptage.

Qu'est-ce qui différencie les joueurs ? Face à ce casse-tête, plusieurs écoles s'affrontent. Une première affirme qu'un grand joueur est un type capable d'enchaîner les bonnes performances : il s'agit ici de la constance de l'athlète. Une seconde veut que le grand joueur est un homme qui possède une capacité unique à se réinventer pour durer au plus haut niveau. Une troisième répond que le grand joueur est celui qui sait s'adapter à la taille d'un rendez-vous. Enfin, une quatrième tranche ainsi : le grand joueur est un héros de tous les jours, qui sait regarder un match de poules de Ligue des champions de la même manière qu'un trente-deuxième de finale de Coupe de France. La vérité se situe sans doute au carrefour de ces points de vue et, cette semaine, Benjamin Bourigeaud, 26 ans, une allure à débouler dans un film d'animation pensé par Nick Park et dont le nom a récemment été utilisé pour rebaptiser un stade dans le quartier du Beau-Marais, à Calais, est venu prouver une chose : ce type n'a pas peur des grandes scènes et a su se tailler Lire la suite de l'article sur SoFoot.com