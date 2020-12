Les cosmonautes russes se feront vacciner contre le Covid-19

L'astronaute américaine Kathleen Rubins (c) et les cosmonautes russes Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Svertchkov avant de monter à bord de la fusée Soyouz MS-17 à destination de l'ISS, le 14 octobre 2020 au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan ( Russian Space Agency Roscosmos / Andrey SHELEPIN )