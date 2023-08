Les corners, l'arme fatale du Mondial

Dix en 2019, 8 en 2022, 22 en 2023. Le nombre de buts marqués sur corner lors des grandes compétitions à l'Euro ou au Mondial est en nette hausse cette année grâce à des équipes comme la Suède et l’Australie, qui en ont fait une marque de fabrique. Décryptage.

« La plus grande compétition féminine de l’histoire » , se plaît à rappeler à tout bout de champ le président de la FIFA Gianni Infantino, au sujet du Mondial féminin qui se tient actuellement en Australie et Nouvelle-Zélande. Si la déclaration du patron du football mondial s’avère pour l’instant exacte, il n’aura pas pu s’en rendre compte par lui-même, n’ayant vu jouer que 12 des 32 sélections, comme l’a révélé Sky Sports . Il n’aura donc pas eu l’occasion d’observer le récital suédois face à l’Italie, durant lequel les coéquipières de Stina Blackstenius ont ébloui le monde par la qualité de leurs corners. Il n’a pas pu apprécier non plus le bijou de coup de pied de coin rentrant de l’Irlandaise Katie McCabe face au Canada, ni même le coup de casque de Wendie Renard pour redonner l’avantage aux Bleues face au Brésil, après un corner millimétré de Selma Bacha. Infantino est donc passé à côté des plus belles courbes de balle de ce Mondial, et il le regrettera.

120% d’augmentation des buts sur corner

Vingt-deux, c’est le nombre de buts qui ont été inscrits sur corner depuis le début de cette Coupe du monde. Soit douze de plus que lors du Mondial 2019, à ce stade des huitièmes : soit une augmentation de 120%. Un chiffre à nuancer néanmoins, le Mondial se jouant cette année à 32 équipes, contre 24 lors de la précédente édition. Mais l’évolution reste évidente : en 2019, dix des 146 buts de la compétition ont eu lieu sur ce type de phase de jeu, ce qui représentait un peu moins de 7%. Lors de l’Euro 2022, qui a vu l’Angleterre ramener le football à la maison, c’était huit sur 95, soit à peu près 8%. Mais pour ce Mondial 2023, les corners ont pour le moment amené 15% des buts inscrits. Une augmentation qui n’étonne pas Laurent Mortel, entraîneur des filles de l’AS Saint-Étienne : « Les coups de pied arrêtés sont de plus en plus travaillés désormais, dans les différents clubs et sélections. Ça fait un petit moment qu’ils sont tirés différemment, depuis les dernières éditions de l’Euro et de la Coupe du monde. Ce sont des choses qui m’ont marqué. » …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com