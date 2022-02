Les convois antipass à Paris, sur les Champs-Élysées

Manifestants et badauds au milieu d'un nuage de gaz lacrymogène sur les Champs Elysées à Paris, le 12 février 2022 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Une partie des milliers d'opposants au pass vaccinal, dont les convois se dirigeaient vers Paris, a réussi samedi à atteindre les Champs-Élysées, déclenchant rapidement l'intervention des forces de l'ordre pour les disperser, tandis qu'une des figures des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues, a été interpellé près de l'Elysée.

Rassemblement hétéroclite d'opposants au président Emmanuel Macron, au pass vaccinal et de "gilets jaunes", ceux qui se font appeler "convois de la liberté" se sont constitués sur le modèle de la mobilisation qui paralyse actuellement la capitale canadienne Ottawa.

Voitures, camping-cars et camionnettes sont partis de Nice, Lille, Strasbourg, Vimy (Pas-de-Calais) ou encore Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), circulant pendant deux ou trois jours à vitesse réduite sur des routes secondaires pour rejoindre la capitale.

Parmi les consignes disparates qui circulaient dans le mouvement: un appel au rassemblement sur les Champs-Elysées.

Vers 14H00, plus d'une centaine de véhicules avaient rejoint l'avenue, des automobilistes, certains désormais à pied, agitant des drapeaux ou scandant "liberté".

La situation s'est ensuite tendue: la place de l'Arc-de-Triomphe puis l'avenue de Champs-Élysées ont progressivement été évacuées par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes.

Jérôme Rodrigues, une des figures du mouvement des "gilets jaunes", filme la manifestation qui se déroule place d'Italie à Paris, le 12 février 2022 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Figure des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues a été interpellé aux abords de l'Elysée en tant qu'organisateur d'une manifestation interdite par le préfet de police de Paris, selon une source policière.

La circulation était progressivement rétablie en fin de journée sur cette avenue.

"On était depuis hier 17H00 sur Paris, tel un cheval de Troie. On était invisibles, on voulait se fondre dans la masse. Moi je suis +gilet jaune+ mais y a beaucoup de primo-manifestants", a déclaré à l'AFP Laure, 57 ans, monitrice d'auto-école en Seine-et-Marne "contre le pass vaccinal", en fuyant les lacrymogènes. Comme beaucoup de manifestants, elle a refusé de donner son nom.

- Pouvoir d'achat -

D'autres personnes venues avec les convois anti-pass et affirmant défendre "la liberté" mais aussi le pouvoir d'achat, ont également rejoint les traditionnelles manifestations pour protester contre le pass vaccinal autorisées samedi à Paris.

Un véhicule du convoi des opposants au pass vaccinal sur les Champs Elysees à Paris, le 12 février 2022 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

A la mi-journée, quelques centaines de personnes étaient rassemblées place d'Italie pour une manifestation de "gilets jaunes" en direction de la place de la Nation. Dans le cortège, au milieu de quelques drapeaux français, Jean-Paul Lavigne, 65 ans, dont 40 ans d'usine, est venu d'Albi dans un des "convois de la liberté" jeudi.

Tenant un drapeau occitan, il a expliqué vouloir manifester contre la hausse des carburants, de l'électricité, de l'alimentation, mais aussi contre les vaccins, "un mensonge de notre gouvernement".

"Tous avec les convois", entendait-on au mégaphone dans un autre rassemblement, celui organisé par le mouvement Les Patriotes de Florian Philippot, place du Palais Royal.

Aurélie M., 42 ans, assistante de direction en région parisienne, non vaccinée, se désole de "ne plus pouvoir prendre le TGV (...) mais de pouvoir emprunter la ligne 13 de métro, bondée". "Il y a plein d'incohérences injustes", dénonce-t-elle.

- "Collectivement fatigués" -

Un convoi de 300 véhicules a été stoppé sur l'autoroute A4, venue de l'Est parisien, et les forces de l'ordre verbalisaient des véhicules selon la préfecture de police, comme elles l'avaient fait plus tôt dans la journée porte de Saint-Cloud.

Le déploiement policier sur les Champs Elysées pour prévenir les blocages du convoi anti-pass à Paris, le 12 février 2022 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

A un point de rassemblement, dans la forêt de Fontainebleau, environ 400 véhicules étaient stationnés à la mi-journée, selon une source policière.

Dans la capitale, près de 7.200 policiers et gendarmes ont été déployés, selon la préfecture, qui indiquait avoir interpellé 44 personnes à 17H30.

Un rassemblement d'opposants au pass vaccinal au Mans, dans la Sarthe, le 12 février 2022 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le Premier ministre Jean Castex a promis la fermeté vendredi sur France 2 "s'ils bloquent la circulation ou s'ils tentent de bloquer la capitale".

"Nous sommes tous collectivement fatigués par ce que nous vivons depuis deux ans", a déclaré le président Emmanuel Macron dans un entretien vendredi à Ouest-France.

"Cette fatigue s'exprime de plusieurs manières: par du désarroi chez les uns, de la dépression chez d'autres. On voit une souffrance mentale très forte, chez nos jeunes et moins jeunes. Et parfois, cette fatigue se traduit aussi par de la colère. Je l'entends et la respecte". "Mais", a-t-il ajouté, "j'en appelle au plus grand calme".

L'interdiction de rassemblement des convois a été maintenue vendredi soir par le tribunal administratif de Paris qui a rejeté deux recours.

Des opposants au pass vaccinal saluent un convoi de véhicules à Chartres, dans l'Eure-et-Loire, le 12 février 2022 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

"Le droit de manifester et d'avoir une opinion sont un droit constitutionnellement garanti dans notre République et dans notre démocratie. Le droit de bloquer les autres ou d'empêcher d'aller et venir ne l'est pas", a estimé Jean Castex.

A deux mois de l'élection présidentielle, le gouvernement affirme envisager pour fin mars ou début avril la levée du pass vaccinal et compte supprimer dès le 28 février l'obligation de porter un masque dans les lieux où le pass est exigé.