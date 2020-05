Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les contrôles cesseront le 15 juin à la frontière austro-allemande Reuters • 13/05/2020 à 09:35









LES CONTRÔLES CESSERONT LE 15 JUIN À LA FRONTIÈRE AUSTRO-ALLEMANDE VIENNE (Reuters) - Les contrôles douaniers cesseront le 15 juin à la frontière austro-allemande, a annoncé mercredi la ministre autrichienne du Tourisme, Elisabeth Köstinger. La chancelière allemande Angela Merkel et son homologue autrichien Sebastian Kurz se sont entendus sur un plan en deux étapes pour assouplir les restrictions de déplacement, a-t-elle précisé à la télévision publique. Certaines de ces mesures en vigueur à la frontière seront assouplies vendredi et les contrôles cesseront complètement le 15 juin, a ajouté la ministre. (Kirsti Knolle, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

