Les constructeurs de yachts tunisiens en bonne place sur le marché mondial

La Tunisie s'impose comme centre de production de yachts de luxe

par Tarek Amara

Le ‌secteur de la construction de yachts et de bateaux de plaisance ​est en pleine expansion en Tunisie, et cherche à tirer parti de sa main-d'œuvre qualifiée, de ses coûts compétitifs et de sa proximité avec ​l'Europe pour répondre à la demande mondiale croissante en bateaux de luxe.

Les exportations de yachts ​ont connu une croissance rapide au ⁠cours de la dernière décennie pour atteindre environ 500 millions d’euros ‌l’année dernière, selon l’organisation patronale nationale.

Montassar Dhiaf, président de l’association des industries maritimes, a déclaré que ce secteur comptait ​désormais environ 75 ‌entreprises en Tunisie, contre une vingtaine il y a ⁠dix ans.

Il a expliqué que l’expertise étrangère, notamment celle des sociétés italiennes, a contribué au transfert de technologie et au développement des compétences locales, ⁠permettant ainsi aux ‌entreprises tunisiennes de passer de la fabrication de composants ⁠à la construction et à l’exportation de yachts complets.

Des constructeurs français, ‌dont le groupe Beneteau, sont également présents dans ce pays ⁠d'Afrique du Nord, et le secteur vise à doubler ⁠ses exportations d’ici ‌2030, ce qui pourrait renforcer les réserves de devises étrangères et créer ​des emplois, a ajouté le ‌président de l'association.

Un signe de progrès est la victoire d’un catamaran de luxe, le WAMA ​42XL, construit par une entreprise tunisienne, dans la catégorie des bateaux à moteur de moins de 45 pieds lors des "Multihull of ⁠the Year Awards 2026," qui récompensent les meilleurs nouveaux multicoques et catamarans à l’échelle internationale.

Montassar Dhiaf a appelé le gouvernement à apporter son soutien, à créer des centres de formation et à proposer des incitations fiscales afin de rendre les constructeurs tunisiens encore plus compétitifs.

(Rédigé par Tarek Amara; ​Version française Rihab Latrache)