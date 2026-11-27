Une femme somalienne déplacée tient son bébé dénutri sur ses genoux dans un centre de lutte contre la malnutrition à Kismayo, dans le sud de la Somalie, le 22 avril 2026 ( AFP / SIMON MAINA )

Les agences alimentaires de l'ONU ont averti vendredi que la faim allait s'aggraver au cours des six prochains mois dans 16 régions, principalement africaines, les conflits en cours faisant empirer des conditions déjà désastreuses dans des pays comme le Soudan et le Yémen.

Si les conflits armés et la violence constituent les principales causes de l’insécurité alimentaire aiguë à l'échelle mondiale, les phénomènes climatiques extrêmes, notamment El Niño, en sont un autre facteur, selon le rapport conjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) et du Programme alimentaire mondial (PAM).

Dans leur alerte précoce concernant 16 "points chauds de la faim" entre décembre et mai 2027, les deux agences basées à Rome ont désigné le Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, le nord du Nigeria et le Yémen comme les zones les plus préoccupantes.

Selon ce rapport, la famine reste un risque "plausible" dans certaines régions du Soudan, notamment au Darfour du Nord, et au Soudan du Sud.

"Niveaux alarmants de déplacements"

Le risque d'aggravation de la faim s’inscrit dans un contexte de recrudescence des "épisodes de violence politique" à travers le monde, en hausse de plus de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui a entraîné "des niveaux alarmants de déplacements ces derniers mois", notamment au Soudan du Sud et au Yémen.

Des personnes déplacées reçoivent une aide alimentaire à Al-Khawkhah, dans l'ouest du Yemen, le 30 juillet 2026 ( AFP / Khaled ZIAD )

Dans les cinq pays les plus à risque - tous cités à plusieurs reprises dans la liste des points chauds depuis 2022 -, l'aide humanitaire a diminué de près des deux tiers entre 2022 et 2025, passant de 5,1 à 2 milliards de dollars.

"Si les conflits, les chocs économiques, les phénomènes climatiques extrêmes et les contraintes d'accès sont restés les principaux facteurs à l'origine de ces crises, la baisse des ressources humanitaires a réduit la capacité à pérenniser les progrès accomplis et à atténuer l'aggravation de la situation", écrivent la FAO et le PAM.

Alors que l'aide humanitaire apportée par le passé a permis d'éviter les pires scénarios, "les progrès se sont révélés fragiles et de courte durée : les risques d'insécurité alimentaire aiguë sévère – y compris le risque de famine – sont réapparus au bout de quelques années", ont déploré les deux agences.

Sont également classés dans la catégorie "très préoccupants" l'Afghanistan, la République démocratique du Congo — qui est également aux prises avec une épidémie d'Ebola —, la Palestine et Haïti, où la recrudescence de la violence des gangs a provoqué le déplacement de 1,5 million de personnes et entravé l'accès de l'aide humanitaire.

De nouvelles régions viennent s'ajouter à la liste : le Tchad, l'Ouganda, l'Afrique australe et le "Corridor sec d'’Amérique centrale", une forêt tropicale sèche qui s'étend du Guatemala au Costa Rica ; ces deux dernières régions devraient subir les effets d'El Niño, ce qui aura des répercussions négatives sur les récoltes.

La liste comprend également le Mali, la Birmanie et Madagascar.

Trop ou pas assez de pluie

"Une action humanitaire ciblée est d'urgence nécessaire pour sauver des vies et des moyens de subsistance dans l'ensemble des points chauds de la faim", indique le rapport.

"Dans les points chauds les plus préoccupants, une telle action est cruciale pour prévenir la famine et les pertes humaines", poursuit-il.

El Niño a également des répercussions négatives majeures dans certaines régions.

Ce phénomène climatique revient tous les deux à sept ans et réchauffe les eaux du Pacifique à partir du printemps, ce qui entraîne les mois suivants des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale.

Selon les estimations du rapport, quelque 49 millions de personnes supplémentaires pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë d'ici fin 2027 en raison d'un épisode El Niño particulièrement intense cette année, qui devrait se prolonger jusqu’au printemps prochain.

Des enfants pris en charge par un programme de lutte contre la malnutrition déjeunent dans un centre de réhabilitation nutritionnelle pour la petite enfance à Ifotaka, dans le centre de Madagascar, le 24 septembre 2026 ( AFP / Razafindrakoto Mamy Nirina )

"Les déficits de précipitations et les températures élevées liés à El Niño ont déjà contribué à des pertes de récoltes dans le Corridor sec d'Amérique centrale et en Afrique de l'Est, tout en menaçant la prochaine saison agricole en Afrique australe", souligne le rapport, notant que des conditions humides jusqu’en décembre devraient accroître le risque d'inondations dans certaines zones de l'Afrique de l'Est.

Dans la bande de Gaza, par ailleurs, "les pluies hivernales et des inondations localisées pourraient aggraver la situation des familles déplacées — endommageant des abris inadéquats et perturbant davantage les services essentiels et les opérations humanitaires", peut-on lire.

Des mesures préventives, telles que l'utilisation de semences adaptées, une meilleure protection du bétail et des ressources en eau, associées à une aide apportée en temps opportun, peuvent faire la différence.

Mais un plan élaboré par la FAO et le PAM se heurte à un déficit de financement de 125 millions de dollars, selon ces agences.