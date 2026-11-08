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Les confidences d'Uli Hoeness sur la maladie de Jamal Musiala
information fournie par So Foot 08/11/2026 à 18:08

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Les confidences d'Uli Hoeness sur la maladie de Jamal Musiala

Les confidences d'Uli Hoeness sur la maladie de Jamal Musiala

L’inquiétude gagne du terrain. Interrogé par la chaîne allemande BR, Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich a donné quelques détails sur la maladie de Jamal Musiala . Le prodige allemand a souffert de deux malaises au cours de la préparation estivale à cause d’un « dysfonctionnement neurologique » et n’a plus disputé le moindre match depuis fin septembre après avoir subi une déchirure de fibres musculaire en amont de la rencontre entre l’Allemagne et les Pays-Bas (1-1).

Des doutes sur sa capacité à retrouver son niveau

« Nous sommes face à un dilemme avec lui: il souffre d’une maladie difficile à guérir, mais qui peut être contrôlée dans une certaine mesure par un traitement médicamenteux, a ainsi confié Hoeness au sujet de la maladie neurologique de Musiala. Cependant, nous ne savons pas s’il retrouvera un jour son niveau d’antan. » Pour autant le dirigeant bavarois assure qu’il n’est pas question de revoir les conditions du contrat du joueur , prolongé jusqu’en 2030 le 14 février 2025. Le joueur avait assuré de son côté fin août que malgré ses malaises, sa santé n’était pas en danger.…

LB pour SOFOOT.com

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