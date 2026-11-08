Les confidences d'Uli Hoeness sur la maladie de Jamal Musiala

L’inquiétude gagne du terrain. Interrogé par la chaîne allemande BR, Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich a donné quelques détails sur la maladie de Jamal Musiala . Le prodige allemand a souffert de deux malaises au cours de la préparation estivale à cause d’un « dysfonctionnement neurologique » et n’a plus disputé le moindre match depuis fin septembre après avoir subi une déchirure de fibres musculaire en amont de la rencontre entre l’Allemagne et les Pays-Bas (1-1).

Des doutes sur sa capacité à retrouver son niveau

« Nous sommes face à un dilemme avec lui: il souffre d’une maladie difficile à guérir, mais qui peut être contrôlée dans une certaine mesure par un traitement médicamenteux, a ainsi confié Hoeness au sujet de la maladie neurologique de Musiala. Cependant, nous ne savons pas s’il retrouvera un jour son niveau d’antan. » Pour autant le dirigeant bavarois assure qu’il n’est pas question de revoir les conditions du contrat du joueur , prolongé jusqu’en 2030 le 14 février 2025. Le joueur avait assuré de son côté fin août que malgré ses malaises, sa santé n’était pas en danger.…

LB pour SOFOOT.com