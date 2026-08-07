Les confessions du kiné de Maradona sur les circonstances de son décès

Depuis avril dernier, sept professionnels de santé subissent des interrogatoires pour des potentielles négligences lors de leur suivi de Diego Maradona, qui auraient précipité la mort de ce dernier. Ce jeudi, lors d’une audience, Nicolas Taffarel, masseur de Maradona et cité parmi les accusés, s’est livré en détails sur les derniers jours du joueur . Le kiné déplore notamment le comportement d’un patient qui « ne se levait pas du lit, ne voulait pas manger, ne voulait pas se laver, ne voulait pas s’occuper de son hygiène » . Taffarel se souvient également d’un homme dont la santé physique s’est vite dégradée et dont le corps s’est littéralement « gonflé » au fil du temps.

Le comportement du médecin interroge

En vain, Nicolas Taffarel a pointé du doigt l’entourage médical du joueur et a assuré qu’il avait rapidement demandé à passer voir son patient « tous les jours ». Recommandation qui aurait été refusée par le médecin principal de Diego Maradona, Leopoldo Luque. Au sujet de ce dernier, un agent de sécurité de la maison de D10S a confié qu’il observait souvent que Luque « ne venait pas » voir son patient . Pour rappel, Maradona est décédé à l’âge de 60 ans, pour une cause qui se rapproche d’une crise cardiaque.…

ABS pour SOFOOT.com