Les concessions de l'exécutif sur la réforme des retraites

Après deux années de concertation et six jours de grèves et de manifestations, le premier ministre Edouard Philippe a dévoilé mercredi sa réforme des retraites.

Après des mois de cacophonie et de valse-hésitation, l'exécutif a enfin apporté des éclaircissements sur sa réforme des retraites. Alors que la contestation contre ce projet s'installe dans la durée avec son septième jour de mobilisation, notamment à la SNCF et à la RATP, Edouard Philippe présentait, mercredi 11 décembre, ses arbitrages devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE). La démarche du gouvernement vise à tendre la main aux organisations de salariés, à commencer par celles qui, comme la CFDT, sont favorables au principe d'un système universel - dont l'instauration avait été promise par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle. Deux points en particulier sont mis dans la balance pour la faire pencher du bon côté : les mesures d'économies pour mettre à l'équilibre le système de retraites et les périodes de transition vers le nouveau régime.

Délai supplémentaire pour assainir les comptes

Désormais, il n'est plus question d'assainir, dès 2025, les comptes de l'ensemble formé par les 42 régimes de pensions. Un délai supplémentaire sera accordé pour combler le déficit, ce qui donne satisfaction à la centrale dirigée par Laurent Berger. Des concessions devraient également être faites en faveur des salariés des régimes spéciaux et des enseignants - deux catégories très impliquées dans le conflit en cours. L'architecture générale du dispositif reste conforme aux orientations tracées par M. Macron quand il briguait l'Elysée. Le futur système repose sur un principe de répartition, où les cotisations des actifs paient les pensions des personnes à la retraite. Il sera exprimé en points et non plus en annuités. L'âge légal de départ en retraite reste fixé à 62 ans, comme s'y était engagé le candidat d'En marche ! en 2017.

