Les compositions du dernier 16e de finale sont tombées

Les jeux sont faits. Alors que la Colombie et le Ghana vont clôturer cette étape des 16 es de finale, Néstor Lorenzo comme Carlos Queiroz ont modifié leur onze de départ par rapport à leur dernier match de poule.

Williams fait son retour, changement de pistons pour les Colombiens

Première de son groupe et pour le moment invaincue, la Colombie s’avance pour son premier match éliminatoire de ce Mondial avec la même ossature pratiquement que lors de son match nul face au Portugal (0-0). Au moment de défier le Ghana pour une place en 8 e de finale, Néstor Lorenzo n’a effectué que deux changements : Johan Mojica et Daniel Muñoz remplacent Santiago Arias et Deiver Machado au poste de latéral.…

LB pour SOFOOT.com