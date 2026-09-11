Les compos de Rennes-Marseille sont là !

Les compos de Rennes-Marseille sont là !

Choc des extrêmes. Alors que tout semble aller comme sur des roulettes pour le Stade rennais , la victoire est plus qu’impérative pour l’OM. Pour autant, Franck Haise ne compte pas faire de cadeau aux visiteurs, quitte à les goinfrer de galettes.

L’ancien tachnicien du RC Lens sort un onze des plus compétitifs pour échapper à la première défaite de la saison. Pas de surprise, les cadres sont là, avec le très scruté Estéban Lepaul en pointe. …

SW pour SOFOOT.com