Les complémentaires santé sont restées bénéficiaires en 2019

La mise en place du "100% santé" n'a pas affecté le résultat des complémentaires santé, qui ont dégagé 462 millions d'euros d'excédents l'an dernier, sans hausse inhabituelle des cotisations, selon un rapport des ministères sociaux publié vendredi.

Les tarifs n'ont pas flambé: les complémentaires santé ont collecté 38,3 milliards d'euros de cotisations en 2019, soit 1,9% de plus que l'année précédente, après une progression de 2% en 2018, précise la Direction des statistiques (Drees).

Les remboursements ne se sont pas non plus envolés (30,3 milliards, +2,4%), signe des effets encore limités de la réforme du "100% santé" qui prévoit la prise en charge intégrale de certaines lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses, par étapes de 2019 à 2021.

Les "frais de gestion", régulièrement critiqués par les associations de consommateurs, sont restés stables à environ 20%, cette proportion étant plus élevée chez les assureurs et plus faible chez les institutions de prévoyance.

Au bout du compte, le bénéfice des 439 organismes du secteur a légèrement augmenté, à 462 millions d'euros contre 436 millions en 2018.

Les sociétés d'assurance ont de nouveau tiré leur épingle du jeu et accru leurs parts de marché.

Les mutuelles, qui ont amélioré leurs marges, restent prépondérantes mais leur nombre s'est encore réduit, tandis que les institutions de prévoyance, spécialisées dans les contrats d'entreprises, ont creusé leurs pertes.

"Ces résultats témoignent d'un marché très concurrentiel qui ne récompense pas ceux qui font le plus d'effort au bénéfice des assurés", a réagi dans un communiqué le président de la Mutualité française, Thierry Beaudet.

Selon lui, la résiliation à tout moment et sans frais des complémentaires santé, entrée en vigueur le 1er décembre "risque d'augmenter (certains) frais de gestion sans favoriser le retour sur cotisation".