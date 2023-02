Les compétitions sportives suspendues jusqu'à nouvel ordre en Turquie en raison du séisme

L'équipe de Fenerbahçe lors d'un match d'Europa League contre l'AEK Larnaca, le 6 octobre 2022 à Istanbul ( AFP / Ozan KOSE )

Les autorités turques ont suspendu "jusqu'à nouvel ordre" les compétitions sportives dans le pays à la suite du violent séisme survenu dans le sud-est du pays ainsi qu'en Syrie voisine, faisant au total plus de 2.000 morts selon les derniers bilans disponibles, a annoncé le ministre turc de la Jeunesse et des Sports.

"Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, a annoncé que toutes les compétitions sportives nationales étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre en raison du tremblement de terre", écrit le ministre dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter.

Trois rencontres de la 23e journée de la SüperLig, le championnat turc de football, devaient notamment avoir lieu ce lundi: deux à Istanbul, Ümraniyespor-Adana Demirspor et Fenerbahçe-Konyaspor, et la troisième dans l'est du pays au bord de la mer Noire, Giresunspor-Kayserispor.

Elles ont été reportées à une date non précisée, a annoncé la Fédération turque de football.

"Comme l'a annoncé notre ministre de la Jeunesse et des Sports, les compétitions sportives ont été reportées. Nous avons ainsi reporté les matches de nos ligues de football", a indiqué la Fédération.

"Vous savez, je viens de Gaziantep (proche de l'épicentre, NDLR). Je connais bien la région", a déclaré le président de l'instance, Mehmet Büyükekşi. "En tant que président de la Fédération turque de football, nous sommes au côté de notre État et de notre nation. Aujourd'hui il faut agir plus que jamais dans l'unité pour panser nos plaies ensemble", a-t-il ajouté.

L'équipe d'Adana Demirspor, l'un des clubs de la ville d'Adana, située près de l'épicentre du séisme, était déjà arrivée à Istanbul en vue de son match contre Ümraniyespor.

La formation est entraînée par l'Italien Vincenzo Montellla et compte dans ses rangs Benjamin Stambouli et Younès Belhanda, champions de France avec Montpellier en 2012, ou encore l'international suisse Gökhan Inler.

Sur leurs réseaux sociaux, la plupart des clubs de football turcs, dont les profils et les bannières se sont parés de noir, ont adressé des messages de condoléances et de soutien aux victimes de la catastrophe.

Des initiatives ont aussi été annoncées par le monde sportif, à l'image de la collecte de sang organisée mardi matin par le Croissant-Rouge au stade de Besiktas, dans le quartier éponyme d'Istanbul.

Les deux autres grands clubs stambouliotes, Fenerbahçe et Galatasaray, ont annoncé qu'ils mettaient en place des collectes de nourriture, matériel, vêtements et kits d'hygiène à destination des zones touchées par le séisme. Les dons sont à apporter dans les stades des deux clubs.

