Les Compagnons du devoir, une institution en pleine résurrection

Ne pas se fier à la petite rue calme et résidentielle qui borde le bâtiment. Une fois franchie l'entrée de l'association des Compagnons du devoir et du tour de France, à Pantin (Seine-Saint-Denis), on se retrouve dans une fourmilière en ébullition. Ce vendredi, à l'occasion du premier jour des journées portes ouvertes qui se tiennent jusqu'à ce dimanche soir, des classes de collège, venues pour découvrir les lieux, déambulent dans les couloirs et ajoutent au brouhaha ambiant.L'air concentré malgré l'agitation, Malti, 19 ans, s'occupe ce matin-là de garnir un tabouret carré avec du crin de cheval. Avec ses camarades Clara et Wendy-Helen, la jeune apprentie se destine à être tapissière et a bien l'intention de passer ici un CAP « pour apprendre les méthodes traditionnelles comme au XIXe siècle », précise-t-elle.Quelques mètres plus loin, ce sont les cordonniers bottiers qui sont courbés sur leur travail. « Ils apprennent ce matin à monter une chaussure en cuir sur-mesure avec semelles et talons. Avec ce savoir-faire, ils pourront tout réaliser », précise Anatole Weill, leur formateur âgé d'une vingtaine d'années, lui aussi Compagnon.Une formation gratuite et un tour de FranceAvec 500 élèves inscrits chaque année, la maison des Compagnons du devoir de Pantin accueille des jeunes avec ou sans bac, à partir de 16 ans, originaires de toute la France en leur proposant le gîte et le couvert. La particularité de la formation, gratuite : une fois son CAP en poche, le Compagnon peut ensuite entreprendre un tour de France. Il voyage pendant cinq ans de ville en ville et à chaque fois, travaille sous contrat en alternance dans une entreprise. Il peut aussi passer un an à l'étranger. Pantin, notamment, a noué des liens étroits avec le Japon ou l'Allemagne. Les portes ouvertes participent au succès grandissant de l'association./LP/Olivier Lejeune « C'est une formation inoubliable à la fois sur le plan ...