Les Compagnons de Maguelone, 50 ans de solidarité au service des personnes et du patrimoine

C'est jour de taille de la vigne au domaine de la cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). Dans la belle lumière de novembre, les Compagnons de Maguelone sont à l'œuvre pour cette mission délicate, déterminante pour la qualité et la quantité de raisins à récolter et ainsi produire plus de 40 000 bouteilles de vin bio d'appellation et de très bonne réputation. Les Compagnons sont des personnes en situation de handicap qui travaillent avec application et même, c'est visible, avec passion. « La taille c'est un travail de précision. J'ai appris à tailler voici déjà des années et maintenant il s'agit de former ceux qui nous rejoignent dans cet atelier. Ce travail au grand air, cela me va très bien », confesse Lionel, 37 ans l'un des compagnons. Avec Frédéric, c'est l'un des plus bavards de la bande.Un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros« Avant d'être affecté à une tâche précise, le compagnon fait le tour des ateliers et c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. Au domaine, tout au long de l'année, les missions sont différentes, taille, ébourgeonnage, vendanges », détaille Benoit Brante, le chef de culture, qui conduit l'équipe vers la biodynamie l'exigence absolue de la viticulture. Car sur la presqu'île de Maguelone, enclave solidaire qui regroupe sept établissements médico-sociaux, c'est l'esprit d'excellence, celle des bâtisseurs de cathédrale qui inspire le mouvement depuis cinquante ans.« Nous faisons en sorte que les tâches que nous proposons à nos compagnons soient les moins répétitives possible et que les compagnons puissent professionnellement s'épanouir », argumente le Docteur Bernard Azéma, président de l'association qui réalise un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Fondée en mai 1969, elle accueille aujourd'hui 115 personnes en situation de handicap et emploie 98 salariés.À l'origine de l'aquaculture moderneDepuis la ...