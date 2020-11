Les commerces "non essentiels" rouvrent, davantage d'aides pour les entreprises fermées

Un fleuriste pose à Paris le 27 novembre 2020 à la veille de la réouverture des commerces dits "non essentiels" ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les clients seront-ils au rendez-vous? Partout en France, magasins de jouets, de prêt-à-porter ou de maroquinerie, libraires ou coiffeurs ont rouvert samedi, soulagés, et le gouvernement a décidé d'accroître les aides pour les entreprises contraintes de rester fermées.

Aux Galeries Lafayette à Paris, les portes se sont ouvertes à 10H tapantes, une rangée de salariés applaudissant les premiers clients, sous les caméras de nombreux journalistes. Parmi les clients, Alexandre est venu avec son fils pour une animation de Noël. "En se baladant avec un enfant dans le magasin, il y a de fortes chances qu'on achète quelque chose", explique ce Parisien.

Dans le centre-ville de Bordeaux, la foule a retrouvé le chemin de la rue Sainte-Catherine, considérée comme la plus longue rue commerçante piétonne d'Europe. Des files d'attente se sont formées devant des grandes enseignes dès l'ouverture. La longue ligne blanche peinte au sol pour séparer les flux de circulation n'était que peu respectée par les badauds, dont beaucoup de familles avec enfants et poussettes.

Samedi, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire se sont rendus à Reims pour rencontrer commerçants et artisans. A cette occasion, M. Le Maire a annoncé que le plafond d'indemnisation pour les entreprises restant fermées allait être porté à 200.000 euros par mois, contre 100.000 euros annoncés précédemment. Les restaurants ou les salles de sport sont notamment concernés.

Des grands magasins aux petites librairies ou au géant suédois Ikea, c'était l'effervescence pour ceux autorisés à rouvrir dans le cadre de l'allègement du confinement.

Un magasin de vêtements ouvert le 28 novembre 2020 à Paris après un mois de fermeture des commerces non essentiels ( AFP / Alain JOCARD )

"Je sais combien l'attente est grande et combien cela participe à notre quotidien, à la vie de nos centres-villes, de nos centres-bourgs", avait observé Emmanuel Macron mardi.

Les collectivités sont bien conscientes de l'importance des commerces dans la vie locale. La métropole de Lyon, via une campagne de communication sur les réseaux sociaux, a invité les habitants "à ne pas rater ce moment attendu de la réouverture de leurs magasins".

- "Du soulagement, évidemment" -

"Pour nous, qu'il y ait du monde ou pas, on a juste le quotidien qui revient à la normale", se félicite Aurélie, 36 ans, manageuse dans les boutiques L'Oréal Luxe des Galeries Lafayette.

Vente de sapins de Noël au centre commercial de Plan-de-Campagne, près de Marseille le 28 novembre 2020 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

"Il y a du soulagement, évidemment", observe Sophie Brenot, la présidente de la Fédération nationale des détaillants en Maroquinerie et Voyage. "On est confiant sur le fait que les clients reviennent, même si on ne sait pas encore dans quelle mesure. On se dit qu'ils auront peut-être envie de se faire plaisir..."

Les commerçants doivent respecter un "protocole sanitaire renforcé" pour limiter les risques de propagation du Covid-19 dans les rayonnages.

La jauge d'accueil a été durcie, passant à un client pour 8m2 de surface de vente (contre 4m2 au préalable) mais excluant du calcul les salariés des commerces. Et elle doit être "appréciée avec bon sens", un couple ou un parent avec enfant comptant pour une personne, avait expliqué jeudi Alain Griset, le ministre délégué aux PME.

Pour respecter cette mesure, les Galeries Lafayette - 70.000 m2 sur 3 bâtiments - ont installé un "double comptage", avec agents de sécurité et caméras. Samedi matin, la circulation était fluide dans la boutique. "On organisera des queues à l'extérieur si besoin", a précisé à l'AFP Alexandra Van Weddingen, directrice de communication du groupe.

- Horaires élargis -

Pour étaler les flux, le gouvernement a annoncé qu'il faciliterait les dérogations pour l'ouverture des commerces le dimanche. Ceux-ci peuvent aussi rester ouverts jusqu'à 21H pour augmenter les chances de rattraper le chiffre d'affaires perdu lors du mois de fermeture.

Calendrier des mesures mises en place pour alléger le confinement ( AFP / )

Selon Sophie Brenot, "les commerçants seuls en boutique vont ouvrir au maximum, le dimanche toute la journée s'ils le peuvent", mais "quand on a du personnel c'est plus compliqué", dit-elle.

Pour ce samedi en tout cas, la satisfaction était manifeste. "Il y a du monde (dans le centre-ville), c'est rassurant", a dit à l'AFP le président de l'association de commerçants bordelais La Ronde des quartiers, Christian Baulme. "On est tellement heureux de pouvoir retravailler! L'objectif aujourd'hui c'est d'être le plus proche possible d'un samedi normal".

Il s'inquiétait toutefois du passage dans le "cœur de ville" d'une manifestation contre la "Loi sécurité globale", dans l'après-midi. "Ça va couper les trois lignes de tramway, ça va couper la rue Sainte-Catherine, le commerce ne peut pas se faire de manière sereine. On aurait pu s'en passer", a-t-il dit, craignant aussi des débordements de violence comme lors des manifestations des "gilets jaunes", qui ont "laissé des traces dans l'esprit des commerçants" bordelais.

bur-lem/ak/nm