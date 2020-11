Les commerces non-essentiels pourront-ils rouvrir le 27 novembre ?

Olivier Véran ne s'est pas montré optimiste sur l'échéance.

Un centre commercial à Paris, le 19 mars 2020. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Objectif : ouvrir pour le Black Friday. Des commerçants, soutenus par certains élus, mettent la pression pour que le gouvernement autorise l'ouverture des commerces dès le 27 novembre, soit quelques jours avant la date du 1er décembre, jusqu'alors prévue par le gouvernement, en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Le gouvernement tranchera "la semaine prochaine" sur cette possibilité, a indiqué mardi 17 novembre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Interrogé sur France 2 sur les demandes pressantes de commerçants, soutenus par des élus, en faveur d'une réouverture dès le 27 novembre, jour du Black Friday, Gabriel Attal a indiqué que "la décision sera prise courant de la semaine prochaine".

"Aujourd'hui l'objectif c'est le 1er décembre mais évidemment s'il y a de très bonnes nouvelles, que la situation continue de s'accélérer de manière positive, évidemment on fera au mieux pour que les commerçants puissent travailler. Notre souhait c'est que les commerçants puissent rouvrir le plus rapidement possible" , a-t-il dit.

Olivier Véran moins optimiste

Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est montré de son côté moins optimiste. "Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de penser que nous pourrions les rouvrir le 27" , a-t-il déclaré mardi matin sur BFMTV en refusant de donner une date. "Je souhaite que nous soyons efficaces dans la durée et constants dans les mesures que nous prenons pour freiner le virus. La politique du stop and go ne serait pas bonne pour notre pays", a-t-il ajouté.

Olivier Véran a encore dit vouloir "que les commerces puissent rouvrir le plus tôt possible" mais "dans des conditions sanitaires qui permettent d'assurer la sécurité des Français, au moment où nous aurons déjà suffisamment fait baisser la pression épidémique pour être sûrs que nous ne soyons pas obligés de les refermer quelques jours après ". S'il a dit entendre "la détresse des commerçants", il a martelé que "rien ne serait pire que d'ouvrir les commerces et se dire une semaine plus tard que (l'épidémie) repart parce qu'on a rouvert trop tôt".

Évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 15 novembre. ( / )

Quant aux restaurateurs, le gouvernement leur donnera "des perspectives au début du mois de décembre", mais il n'y a pour l'instant "pas de décision prise sur le calendrier", a indiqué Gabriel Attal. Il a toutefois souligné que la situation sanitaire "reste grave", avec "toujours plus de patients à l'hôpital aujourd'hui qu'au moment du pic de la première vague", et que si "un début de stabilisation" est observé à l'hôpital, ce n'est pas encore "une décrue".

Le porte-parole a rappelé que les commerçants pouvaient en attendant bénéficier d'une aide jusqu'à 10.000 euros pour compenser la perte de chiffre d'affaires en novembre, qu'ils pourront la demander "tout début décembre" et se la verront versée "dans les jours qui suivent".